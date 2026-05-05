現在、豪州メルボルンで開催中の世界的ポーカー大会「Aussie Millions Poker Championship」。これに俳優の田中圭が出場していることが伝えられ、話題になっている。

「ポーカーの情報発信サイトなどで5月5日に配信されたのは、田中さんが大会で真剣に勝負に挑む姿でした。YouTubeなどでも、試合の様子は確認できます。世界的大会ということもあり、優勝賞金は日本円でおよそ7300万円とされています。

2025年4月に、女優の永野芽郁さんとの不倫疑惑が報じられて以降、芸能界での露出が激減した田中さんですが、一方でたびたび目撃されてきたのが、海外のポーカー大会での姿でした。しかも出場した大会では、それなりの成績を収めていたようで、意外な一面に驚きの声をあげる人も少なくありませんでした。

2025年9月には、芸能界でトップクラスのポーカーの実力者だというお笑いコンビ『マテンロウ』のアントニーさんが、田中さんの腕前について『仲のいいプロの人達に聞いたら“うまい”と』と、番組で明かしていました」（芸能担当記者）

今回の大会出場をめぐっても、Xでは《このまま優勝までいってほしい》《本業どっちかわからなくなるレベルで強いのすごいw》などと指摘されている。

一方、芸能の仕事も復調しているようだが……。

「2026年7月公開の映画『キングダム』シリーズ第5弾『キングダム 魂の決戦』にメインキャストとして出演することが、4月に発表されました。同作では、知将を演じるということで、田中さんにとって新境地的な役柄になるようです。

ただ、そのほかに出演情報は聞こえてきません。舞台にも定期的に出演してきた田中さんですから、ほかにも依頼はあるようですが、やはり、かつてほどには戻ってはいないと見られています。

それでも、がっかりした様子を見せることもなく、むしろ、はつらつとプレーしている田中さんには“吹っ切れた”という指摘もあります。サングラスに茶髪パーマをかけた“やんちゃ”な風貌で、大会に出場していたこともありました。

不倫報道のイメージは依然、強く残ったままでしょうが、それでもポーカーという大きな収入源がある以上、生活には困っていないのでしょう。むしろこのまま、ポーカータレントとして生き残っていく、という手もあるのでは」（前出・芸能担当記者）

たしかにここ数年、ポーカーは日本でもブームとなっている。ドラマや映画で表情豊かに演技をするより、テーブルで冷静にゲームをするほうが、儲かるのでは……ポーカーフェイスを決め込みながら、田中はそんなことを考えているかもしれない。