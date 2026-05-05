Ｆ１マイアミ・グランプリ（ＧＰ）決勝（３日＝日本時間４日）で、アストンマーティンに新たな難題が浮上した。

今季からホンダとタッグを組むアストンマーティンは開幕から歴史的低迷が続いているが、マイアミでは完走１８台の中でフェルナンド・アロンソが１５位、ランス・ストロールが１７位とライバルのキャデラック勢と激しく競り合いながら、２台そろって完走。１か月以上の中断期間を経て深刻だった振動問題は改善し、今季初めて決勝で２台完走につなげた。

いよいよ逆襲モードといきたいところだが、オランダのモータースポーツ専門メディア「レーシングニュース３６５」は「アストンマーティンは振動問題を克服したが、別の問題が発覚した」と報道。新たな難題が出てきたことが判明した。

「アロンソはマイアミグランプリ以降、振動は制御可能になったものの、ギアボックスの改良がアストンマーティンの次の課題であると述べている」と同メディアは指摘する。

アロンソはレース後、信頼性の向上によってマシンのパフォーマンスも向上したのかと問われると「パフォーマンスに関してはよく分からないが、そうは思わない」と顔を曇らせた。

「振動は改善されている。しかし性能に関しては、日本と非常に似ていると思う」とマシンに他チームとまともに争えるほどのスピードがない窮状は変わらないと率直に明かす。さらに「正直言って、週末を通してエンジンよりもギアボックスの方が問題だった」と別の問題が出てきたと吐露した。

「よく分からないんだけど、電子制御系の何かが、シフトダウンとシフトアップの際にすごくおかしかったんだ。うまく制御できていなかったみたいだ」と説明する。

ギアボックスの問題は次戦カナダＧＰ（決勝２４日＝日本時間２５日）で致命的な問題になり得るという。「それがカナダにおける最優先の対策だ。カナダには急ブレーキが必要な場所がたくさんあるので、現状ではギアボックスの挙動を改善する必要があると考えている」とアロンソは懸念する。

一難去ってまた一難。アストンマーティンの苦闘は続く。