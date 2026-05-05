「黒でいいか、、」→ ちょっと待った！【niko and ...】持つだけで即こなれる♡「カラーバッグ」

さまざまなコーデに合わせやすいから、「バッグはやっぱり黒が安心」と思いつつも、いつも同じ印象になってしまう……。そんなときは、コーデのアクセントになる「カラーバッグ」を取り入れてみるのも良さそうです。今回は、【niko and ...（ニコアンド）】から、持つだけでいつもの着こなしを新鮮に見せてくれそうなバッグをピックアップ。つい黒バッグを選びがちな人は、ぜひチェックしてみて。

爽やか配色がポイントのロゴ入りトート

【niko and ...】「ストライプロゴトート」\1,430（税込）

テーブルウェアのブランド【FISHS EDDY（フィッシュエディ）】のロゴ入りトートバッグ。爽やかなストライプ柄に、オレンジのロゴが印象的です。やわらかなイエローが春らしく、カジュアルな雰囲気でデイリーに取り入れやすそう。イエローのほかにグリーンやブルーもあり、それぞれのカラーに合わせたロゴ配色もポイントです。軽やかな素材で持ちやすく、A4サイズが入る大きさで荷物が多い日のサブバッグとしても活躍してくれそう。