「え？ ほんとに34歳？」佐久間大介、深澤辰哉の誕生日を全力お祝い！ 「かわいいツーショット」「我得です」
Snow Manの佐久間大介さんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。最年長メンバー・深澤辰哉さんの誕生日を祝福しました。
【写真】佐久間大介、深澤辰哉の誕生日ツーショット
この投稿にコメントでは「お誕生日おめでとう!!!!!!!!!」「え？ ほんとに34歳？」「ふかさく推しなので、我得です」「ふかさく最高っ」「これからもSnow Manの最年長としてよろしくね」「SnowManのおっかさんのような優しいふっかさんがいつも幸せでありますように」「仲良しな2人がとっても微笑ましいです」「ふかさく最高だ」「かわいいツーショット」などのコメントが寄せられました。
(文:福島 ゆき)
【写真】佐久間大介、深澤辰哉の誕生日ツーショット
「え？ ほんとに34歳？」佐久間さんは「今日はうちの深澤の34歳の誕生日！！！！ 深澤！！！！！！！！！ 誕生日おめでとう！！！！！！！！！ 楽しむか〜w」とつづり、ユニコーンの絵文字をたくさん添えて1枚の写真を投稿。同日34歳の誕生日を迎えた深澤辰哉さんとのピースポーズのツーショットを披露しています。
「全力でお祝いしてる」同日の別投稿では、自身が出演する朝のバラエティ番組『ラヴィット!』（TBS系）のスタジオで撮影した、深澤さんのうちわを持ったお笑いコンビ・コットンのきょんさんとのツーショットを披露し、「深澤誕生日おめでとう！ キョンさんと」とつづっています。ファンからは「全力でお祝いしてる」「やっぱりふっかさんのうちわ持参してる」「深澤愛だなぁ」「毎回さっくんのメンバー愛に泣かされる」「毎回恒例のバースデイメンバーのうちわありがと」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)