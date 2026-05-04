このオートテスト大会は、気軽に車の運転を楽しんでもらおうとJAF東北地域クラブ協議会などが2022年から開催しているものです。



オートテストはイギリス発祥のモータースポーツで、走行タイムよりも「運転の正確さ」に重点を置いた競技です。



JAF東北地域クラブ協議会 仲野次郎さん「スラロームや車庫入れUターンを取り入れて完走できるコースでやっている」





ヘルメットの着用や競技ライセンスなども必要ないためマイカーでも楽しむことができます。(軽トラックも出ている？)「そうです。ナンバー車両であれば何でもOK。県外からの参加。関東の方から」3日の大会には県内外から45人が参加。カーブや駐車などの運転技術を競いました。尾花沢市から「誰でも参加できるのがいい。 普段から乗っている車で参加できるので敷居が低い」村山市から「自分の車の運転性能を楽しめる機会はなかなかない」宮城から「コースに傾斜があるがそれでも上手くコントロールできた。グローブやヘルメットがいらず誰でも手軽に参加しやすい。 モータースポーツ始めたい方に間口が広い大会」尾花沢市では、同様の大会をことし8月にも開催する予定です。