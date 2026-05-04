日ごろのハンドルさばきを披露 自動車の正確な運転技術競う「オートテスト大会」 山形・尾花沢市で開催
このオートテスト大会は、気軽に車の運転を楽しんでもらおうとJAF東北地域クラブ協議会などが2022年から開催しているものです。
オートテストはイギリス発祥のモータースポーツで、走行タイムよりも「運転の正確さ」に重点を置いた競技です。
JAF東北地域クラブ協議会 仲野次郎さん「スラロームや車庫入れUターンを取り入れて完走できるコースでやっている」
(軽トラックも出ている？)「そうです。ナンバー車両であれば何でもOK。県外からの参加。関東の方から」
3日の大会には県内外から45人が参加。カーブや駐車などの運転技術を競いました。
尾花沢市から「誰でも参加できるのがいい。 普段から乗っている車で参加できるので敷居が低い」
村山市から「自分の車の運転性能を楽しめる機会はなかなかない」
宮城から「コースに傾斜があるがそれでも上手くコントロールできた。グローブやヘルメットがいらず誰でも手軽に参加しやすい。 モータースポーツ始めたい方に間口が広い大会」
尾花沢市では、同様の大会をことし8月にも開催する予定です。