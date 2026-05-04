日本選手権で３冠達成！　絶好調の池江璃花子 萩野公介と愛車で２人きり「箱根温泉旅行」の「その後」

３月19日から22日にかけて開催された「第101回日本選手権水泳競技大会」（会場・東京アクアティクスセンター）で、池江璃花子選手（25・横浜ゴム所属）がエントリーした女子50m・100mバタフライ、女子50m自由形の種目で優勝。３冠を達成した。彼女の絶好調の裏には、フライデーが熱愛スクープした萩野（はぎの）公介（31）の存在が……。’26年２月28日に配信した記事をもとに振り返る。

多忙の合間を縫って

２月上旬の週末のこと。都内のコンビニに、陽を浴びて″金メダルカラー″に煌めく１台の車が入ってきた。運転席から降り立ったのは、ド派手な車に負けないオーラを放つ女性──競泳界のヒロイン・池江璃花子だ。

その隣を、赤茶色のペイズリー柄のジャケットに紫のスニーカーという、これまた独特なカラーリングのコスチュームでキメたガタイの良い男性がピタリと並走している。’16年リオ五輪の400ｍ個人メドレーで金メダルを獲得した競泳界のレジェンド・萩野公介である。

２人は談笑しながら軽食や飲み物などを手際よく買い込んだ。これからの運転に備えるためであろう。「目的地までの″長水路″は、自分の出番」とばかりに、萩野が慣れた様子で運転席へ飛び込み、阿吽の呼吸で池江は助手席へ。金メダルカーは静かにスタートを切った。

日本競泳界が誇るトップアスリート２人。トレーニング施設にでも向かうのかと思いきや、金メダルカーは首都高から東名高速、海老名サービスエリアで休憩してから──ん？ これって箱根に向かってる？

「実はこの２人、昨年秋ごろから真剣交際しているんですよ。この日は束の間の休みを利用して、池江の愛車で箱根へ温泉旅行に行ったそうです。池江はロス五輪を目指して連日ハードなトレーニングを積んでいますし、萩野は解説者や水泳教室などで全国を飛び回る日々。この日も池江は午前練習を、萩野はラジオの生放送を終えた後に合流したそうです」（萩野の知人）

旅先ではプール……ではなく温かい温泉に入り、″水入らず″の時間を過ごしたようだ。旅行がよほど楽しかったのか、２月11日、池江は自身のインスタグラムを更新し、旅の思い出を投稿している。

投稿を見る限り、露天風呂付きの個室が有名な４つ星旅館に泊まったようだ。添えられていた音楽は、オーストラリア人有名歌手Siaのラブバラード『Snowman』。サビにある〈どんな季節もあなたが私の帰る場所〉という歌詞は、池江の萩野への想いを代弁していたのかもしれない。

「池江は週明けには練習が控えていたので文字どおり弾丸旅行だったはず。それでも、少しはゆっくりできたのではないでしょうか」（同前）

仲のよい兄妹のように見えていた２人

池江と萩野といえば、’24年パリ五輪での″涙のハグ″が印象的だった。白血病からの復活をかけ、２大会ぶりとなる個人種目での出場を勝ち取った池江。

しかし、準決勝敗退に終わり、プールサイドで人目をはばからず涙を流した。レポーターとして取材に訪れていた萩野は、インタビュー後に池江を優しく抱きしめ、健闘を称えたのである。

「２人の出会いは池江がリオ五輪代表入りを果たした’16年。当時から池江は萩野を慕っており、萩野がドヤ顔でシューズコレクションを披露する『キモ撮り』をインスタにアップするや、池江が同じ構図の写真を投稿してイジったこともありました。東京五輪前には、萩野が池江に『一緒に金メダルを獲ろう』といったエールを送って励ましたこともあったそうです。周りからは仲の良い兄妹のように見えていましたね」（水泳協会関係者）

そんな２人の関係が変化したのが昨年６月。池江は’23年からオーストラリアで練習を行ってきたが、’25年に入り、師事していたコーチが突然、活動拠点を中国へ移してしまう。以降、別のコーチの下でトレーニングを積んできたが、最終的には日本に拠点を戻す決断をした。

信頼するコーチを失った池江が頼ったのが萩野だった。

「いろいろ相談するなかで、自然と距離が縮まっていったようです。萩野は’19年にシンガーソングライターのｍｉｗａさんと結婚。第１子を授かりましたが、多忙ゆえのすれ違いで’24年に離婚しました。萩野はバツイチで子どももいるので、今回の話を聞いた時は一抹の不安を覚えましたが……２人は10年来の知り合いですし、杞憂だったようです」（前出・知人）

はたして２人の交際は事実なのか。池江の所属事務所はFRIDAYの取材に、「プライベートに関する内容につきましては、本人の判断に委ねておりますため、弊社として詳細の確認や回答は控えさせていただきます」と回答。萩野の所属事務所も「プライベートは本人に任せておりますので、コメントは控えさせていただきます」と交際を否定しなかった。

３月に控える日本選手権に向けて追い込みに入っている池江にとって、萩野の存在は大きい。

「金メダリストから直々にアドバイスをもらえるわけですからね。競技に集中するためにまだ同棲はしていないといいます。集大成だという’28年のロス五輪が終われば池江は28歳。その頃には２人の関係も次のステップに進んでいるかもしれませんね」（同前）

絶好調の影に萩野の存在あり

池江は３月の大会で見事、３冠を達成。50mでは、９月に開催される国際大会『愛知・名古屋アジア大会』の派遣標準記録を突破。見事、代表に内定した。現在、その大会に向けて、日々、トレーニングに励んでいる。

そんな中、池江は５月１日放送の『A-Studio +』（TBS系）に出演。現在の状況や、プライベートに関して語った。この収録直前も6000m泳いできたといい、

「今はトレーニングをハードに追い込んでいく時期」

などと語った。その一方で、前日の夜は、焼き鳥屋でお酒を２、３杯飲んだと明かし、

「基本、食事管理はしていません。食べ物、飲み物は気にせずに摂取しています」

と語った。「もし水泳選手じゃなかったら？」という問いに対しては、

「普通に社会人やってたら、『あ、電車乗り過ごしちゃった』とかやってみたかった。あと、大きな声で言えないですけど、合コンとか」

と、笑顔を見せた。それでも、’28年開催予定のロス五輪について聞かれると、「もちろん目指しています」と話し、

「水泳選手ってだけじゃ自分にとっての人生が面白くないなと思って。もちろん行きたいです。行きたいですけど、それだけじゃないかなとも思っています」

などと、複雑な胸の内を明かしていた。

「現在、彼女には決まった専属コーチがいない状態が続いています。『その中で、３月の大会で３冠を達成できたのは、萩野の存在が大きい』と関係者は口を揃えています。現在も、池江にさまざまなアドバイスをしているものと思われ、このまま公私ともに、最良のパートナーとしての関係が続いていきそうな感じです」（スポーツ紙記者）

完全復活した池江は、最高のパートナーと、さらなる頂を目指している。