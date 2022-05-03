萩野公介
萩野公介は、東洋大学に所属する競泳選手。1994年8月15日生まれ、栃木県出身。
2026年5月4日
2026年3月3日
2026年2月28日
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萩野公介と交際報道の池江璃花子 過去に「恋愛禁止ルール」も？
守ってきた恋愛禁止のルールは、豪への移住のタイミングから破られたという
NEWSポストセブン
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「箱根へ温泉旅行」報道の池江璃花子＆萩野公介氏 恋の号砲きっかけは
昨年秋頃から真剣交際しているといい、箱根へ温泉旅行にも行ったという
FRIDAYデジタル
2026年2月19日
2025年8月14日
2024年4月18日
2024年4月10日
2024年3月27日
2024年3月20日
2024年3月19日
2024年3月18日
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miwaと離婚の萩野公介氏、授かり婚時に実母が見せていた「歯切れの悪さ」
週刊女性PRIME
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miwaと離婚、過去に報道された萩野公介氏の「宗教活動」
2023年6月、萩野氏が「謎の新興宗教」の布教活動に参加していたとの報道も
Smart FLASH
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昨年あたりから噂も…萩野公介氏とmiwaが電撃離婚 萩野氏が家を出た形か
昨年あたりから業界内で離婚するのではとの噂が広がっていたと芸能関係者
NEWSポストセブン
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競泳五輪金メダリスト萩野公介氏と歌手のmiwaが離婚 結婚から約4年
2人は2016年10月にテレビの仕事現場で知り合い、2019年に結婚
日刊スポーツ