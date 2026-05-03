嫁のキツい言い方が気に障る！「息子がかわいそうだわ」でも → 嫁と自分の『共通点』に気づきハッ

率直すぎる嫁の言動に苛立ちを募らせていたものの、ある瞬間に気づいた意外な共通点。

その発見が、見方や接し方を少しずつ変えていくきっかけになりました──。

感情の裏に隠れた本音とは？

今回は筆者の知人から聞いた気づきのあるエピソードをご紹介します。

はっきりした性格の嫁

嫁は、思ったことをはっきり言うタイプです。

「疲れているので」

「今日は家で休みたいから」

と、こちらの食事の誘いもバッサリ断り、納得できないことは遠慮なく口にする嫁。

「それは違うでしょ！」

「私ならこうするわ、ありえないね」

夫である息子がそんな嫁にキツイ言い方で詰め寄られて、タジタジしている場面にも何度か遭遇したこともありました。

イライラ

それだけでなく、義両親の私や主人にもキツイ物言いをすることもあり、嫁の言動についイライラしてしまうことが多かった私。

『もう少し我慢したり優しい言い方に変えたりすればいいのに』『息子がかわいそうだわ』『キツイ言い方直した方がいいわね』

これまでもキツイ物言いをする友人や親族がいたのにもかかわらず、なぜか息子の嫁のことだけは気に障って気になって仕方なかったのです……。