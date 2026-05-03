ユーチューバー・ヒカル（34）が2日に自身のX（旧ツイッター）を更新。自身がプロデュースした新商品「ONI BURGER」を巡り、ネット民が騒いだおかげで“ボロもうけ”していると告白した。

ヒカルは「新しい商品を発売します。その名も『ONI BURGER』です」といい「朝飯を食べてるとき、ふと思い付いてしまって。ハンバーガーと鬼をくっつけたら、凄いアイデアになるんじゃないかなって」と、ヒカキンの麦茶「ONICHA」のネーミングを“丸パクリ”した商品を発売し、物議を醸していた。

そして2日には「なんと！鬼バーガーが発売初日で700食を突破しました！700万食ではなく、700食ですがとても嬉しいです。ゴールデンウィークのタイミングで是非食べてみてください。とてつもなく美味いです」と告知。

また「みんなが勝手に僕のことで賛否起こしてくれるので、無限に訴求するネタが舞い込んできて自動集客装置が完成してる この数日でとてつもなく会社の売り上げが伸びた これからも僕は世の中にネタを提供するので法に触れない範囲で好き勝手議論して楽しんでください 持ちつ持たれつの関係でお願いします」と呼びかけていた。