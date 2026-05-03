「障がいではなく、ただの偏りかもしれない」ADHDと診断されたフェルプスを水泳世界王者にまで育てた母親に見る、子どもの短所との向き合い方

「自分の短所のせいで生きづらい」と感じている患者と向き合い続けてきた精神科医・平光源氏は、そもそもの「短所の捉え方」について疑問を投げかける。坂本龍馬、スティーブ・ジョブスもADHD（注意欠陥・多動性障がい）だったと言われているが、それは果たして短所なのだろうか？

【写真】精神科医の平光源氏

書籍『頑張れないんじゃない、頑張りすぎただけ』（サンマーク出版）より一部抜粋、再構成し、自分の特性との向き合い方について解説する。

人との違いが、あなたを特別にする

みなさんは、マイケル・フェルプスという水泳選手をご存じですか。

2008年のオリンピックで、8つという記録的な数の金メダルを獲得。生涯でみると28個のオリンピックメダルを獲得した「水泳の怪物」と呼ばれた方です。

マイケル・フェルプスは、幼稚園の頃から、椅子にじっと座っていられず、集中のできない子供でした。

5歳の時には、ADHD（注意欠陥・多動性障がい）と診断されたそうです。

診断を下した当時の医師は、「この子は一生何かに集中することはできないでしょう」とその障がいを否定的に母親に伝えました。

普通の母親ならここでショックを受けて、子供の人生を諦めるかもしれません。ただ、フェルプスの母親はそれを受け入れませんでした。

「この子は疑問に思ったことの答えを常に探し求めているために、エネルギッシュに動き回っていたの」と当時を振り返った母親の言葉が“それ”を物語っています。

母親はこの息子の有り余るエネルギーを何かに生かしたいと考え、水泳を習わせました。しかし、他の注意欠陥・多動性障がいの多くの子供がそうであるように、フェルプス少年は、水に顔をつけるのが好きではありませんでした。

彼の母親は諦めなかった

こうなると、かなりポジティブマインドを持つ母親でも、子供の人生を諦めるかもしれません。

それでも、彼の母親は諦めるどころか、「あら、顔を水につけるのが嫌なら、背泳ぎをすればいいじゃない」と言ったのです！

背泳ぎの楽しさに目覚めたフェルプスは、来る日も来る日もそればかりを練習し、気が付くと国内に敵がいなくなりました。

勝利する喜びを味わったフェルプスにとって、もう水が顔につくとかつかないとかはどうでもよくなり、他の種目でも頭角を現しました。

最終的にバタフライの世界記録を含め、オリンピック4大会連続金メダル獲得という偉業を成し遂げたのです。

よくこのマイケル・フェルプスの記事が紹介される時に「ADHDという障がいを乗り越えて」という枕詞が付きます。

ですが、私はその紹介の仕方は適切ではないと思っています。

なぜなら、ADHDは障がいではなく能力だからです。

長年の犬猿の仲である薩摩と長州に飛んでいき、薩長同盟を結び、明治維新の礎を築いた坂本龍馬もADHDだったと言われています。

コンピューターに興味を持ち、熱中し、世界の常識を変えるiPhoneを生み出したスティーブ・ジョブズもADHDです。

医学で言う「異常」とは、あくまでも基準値を決めて、そこから外れた部分のことです。

例えば規格外の体重で生まれた子供を「巨大児」と呼ぶなど、基準体重の範囲内であれば「正常」、外れたら「異常」として考える学問なのです。

障がいではなく、ただの偏りかもしれない

なので、基準値外の行動力は「多動」とされ、規格外に集中するものが変化することを「注意欠陥」と呼ぶ形になってしまうわけです。

しかし医学はどんどん変化しています。

以前は、授業中に上の空になって別のことを考えてしまうなど、目の前のことと無関係な思考が自生することはADHDに特徴的な「困った欠陥」と思われていました。

ところが、アインシュタインやモーツァルトの研究を通して、それはマインド・ワンダリングという、創造的かつ仕事に必須な能力であることを昭和大学の岩波明教授が突き止めています。

さらに、以前は周囲と話題が合わず、集団に馴染めないことで孤立していた子供たちは、そのまま「変わった子供」として社会に埋もれてしまっていました。

それがいまや、アメリカ教育省では、そのような子供たちは、ギフテッド（同世代の子供と比較して、並外れた成果を出せるほど、突出した知性と精神性を兼ね備えた子供）として、特別なクラスで大切に育てられているのです。

もしADHDかも？ と自分を疑う方がいれば安心してください。

あなたが障がいだと思っているそれ、ただの偏りです。

もっと言えば、標準に入っている人が思いつかないことを想像（創造）できる能力なのです。

それはもはや才能、天から授けられた翼です。

ですから、もう自分を否定するのをやめてください。

自分の短所と思っているところは実は天から授けられたかけがえのない長所なのです。

世界は、新しいアインシュタインを、モーツァルトを、ジョブズを、そしてフェルプスを待ち焦がれています。

次の1人はあなたかもしれません。

文／平光源

頑張れないんじゃなくて、頑張りすぎただけ

平 光源

2026/4/9

1,650円（税込）

256ページ

ISBN： 978-4763142993

――家族のため、同僚のため、友人のため。

誰かのために走りつづけてきた、優しい人へ。



朝目が覚めても、鉛のように体が重くて動けないとき。

「まだ大丈夫、やれる」と、自分を騙しながら笑っているとき。

普段なら流せるはずの小さなことで、涙があふれて、止まらなくなってしまったとき。



それは、あなたが弱いからではありません。

あなたは頑張れないんじゃなくて、頑張りすぎただけ。



精神科医で、ベストセラー『半うつ 憂鬱以上、うつ未満』の著者が贈る

頑張り屋さんの肩の荷をそっとおろす言葉。



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外来の患者さんから、よくこんなことを言われます。

「もう頑張れません。こんな自分が情けないです」



そう言ってうつむく方を見るたびに、私はこう伝えたくなります。



「それは、素晴らしいことなんですよ」 （本文より）

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※本書は2021年に小社より刊行された 『あなたが死にたいのは、死ぬほど頑張って生きているから』 を改題、加筆・再編集したものです。



【目次より】

●「立ち止まっちゃいけない」を「立ち止まれた」に

●人間だけが１年中、頑張っている

●心臓だってサボってる

●親の願いとあなたの幸せが同じとは限らない

●「自己肯定感」と「自分を好きになる」は違う

●「死にたい」のは死ぬほど頑張って生きている証拠

●人との違いが、あなたを特別にする

●誰もがあなたを嫌いになる自由がある

●人を嫌いになる前にできること

●落ち込んでいる人と同じジェットコースターには乗らない

●人生は、途中まで苦労するようにできている

●迷惑は「なくすもの」ではなく「許しあうもの」

●生きている人ができることは「生きること」

など