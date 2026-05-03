畑芽育＆志田未来W主演『エラー』第4話あらすじ 出頭どころではなくなってしまう
俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）の第4話が、きょう3日に放送される。
【動画】畑芽育＆志田未来W主演『エラー』第4話予告編
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
■第4話「腹を括る」あらすじ
大迫美郷（榊原郁恵）の転落を匿名で通報した人物が佐久間健司（藤井流星）であること、その佐久間が現場に第三者はいなかったと嘘の証言をしたこと、そして違法捜査の露見を恐れた遠藤孝彦（岡田義徳）が、佐久間の嘘の証言に基づき捜査を終了したとも知らず、未央（志田未来）は母が自ら命を絶ったとの結論をついに受け入れる。それは、未央が今の生活を失うことを意味していた。美郷の死には自分にも責任があるという未央の姿が辛く、中田ユメ（畑芽育）は真実の告白を決意。未央宛の手紙を書き残し警察署へと向かう。
ところが、その手紙は、未央ではなく近藤さくら（北里琉）が開封。さらに、さくらの家出資金を工面しようと、母・千尋（栗山千明）の塾から100万円を盗み出した太郎（坂元愛登）が警察に拘束され、ユメは出頭どころではなくなってしまう。
結局、ユメは釈放となった太郎を連れて帰宅。そんなユメを家の前でさくらが待ち構えている。その手には、ユメが書いた未央宛の手紙が…。
さくらは、太郎の面前も構わずユメを犯罪者と罵倒。この期に及んで太郎に真実が伝わることを恐れたユメは、あと1日だけ黙っていてほしいとさくらに懇願し、混乱する太郎を置いて未央のもとへ向かう。さくらが手紙を持ち出したせいで、未央はまだ何も知らない。今度こそ、未央に真実を伝えようと心に誓うユメだが…。
翌日、未央は相続放棄の話し合いのため、近藤宏（原田龍二）が入院する病院へ。そこには、未央に付き添うユメと、そのユメに軽蔑的な視線を送るさくらの姿があった…。
【動画】畑芽育＆志田未来W主演『エラー』第4話予告編
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
大迫美郷（榊原郁恵）の転落を匿名で通報した人物が佐久間健司（藤井流星）であること、その佐久間が現場に第三者はいなかったと嘘の証言をしたこと、そして違法捜査の露見を恐れた遠藤孝彦（岡田義徳）が、佐久間の嘘の証言に基づき捜査を終了したとも知らず、未央（志田未来）は母が自ら命を絶ったとの結論をついに受け入れる。それは、未央が今の生活を失うことを意味していた。美郷の死には自分にも責任があるという未央の姿が辛く、中田ユメ（畑芽育）は真実の告白を決意。未央宛の手紙を書き残し警察署へと向かう。
ところが、その手紙は、未央ではなく近藤さくら（北里琉）が開封。さらに、さくらの家出資金を工面しようと、母・千尋（栗山千明）の塾から100万円を盗み出した太郎（坂元愛登）が警察に拘束され、ユメは出頭どころではなくなってしまう。
結局、ユメは釈放となった太郎を連れて帰宅。そんなユメを家の前でさくらが待ち構えている。その手には、ユメが書いた未央宛の手紙が…。
さくらは、太郎の面前も構わずユメを犯罪者と罵倒。この期に及んで太郎に真実が伝わることを恐れたユメは、あと1日だけ黙っていてほしいとさくらに懇願し、混乱する太郎を置いて未央のもとへ向かう。さくらが手紙を持ち出したせいで、未央はまだ何も知らない。今度こそ、未央に真実を伝えようと心に誓うユメだが…。
翌日、未央は相続放棄の話し合いのため、近藤宏（原田龍二）が入院する病院へ。そこには、未央に付き添うユメと、そのユメに軽蔑的な視線を送るさくらの姿があった…。