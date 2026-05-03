吉本新喜劇マドンナらが“モー娘。化”「谷間もできてますやん！」
吉本新喜劇の金原早苗が2日にInstagramを更新。吉本新喜劇の女優たちが“モー娘。化”した集合ショットを公開した。
【写真】“谷間”も爆誕!? モー娘。化した吉本新喜劇の人気女優たち
金原早苗は1987年3月19日生まれの38歳。吉本新喜劇ではマドンナ役として活躍することが多く、また、両親が自衛官という家庭環境から、劇中で訓練の真似をする持ちネタも。私生活では、2021年7月、一般男性と結婚。第1子が誕生するも、2023年1月に離婚。シングルマザーとして子どもを育てている。
そんな彼女が投稿したのは、吉本新喜劇に出演する女優陣の集合ショット。写真には、金原をはじめ、酒井藍、川越星、五十嵐サキ、島田珠代、山田花子が並んでいる。
投稿によると、集合ショットは酒井の発案によって1998年リリースのモーニング娘。ファーストアルバム『ファーストタイム』のジャケット風に撮影されたとのこと。写真はその後、生成AIによってさらに“モー娘。化”。写真の出来栄えについて金原は「あれ？モー娘。やん！！！谷間もできてますやん！！！」とつづっている。
“モー娘。化”した集合ショットにファンからは「皆さん、お美しい…」「美人が多い」「最高すぎます」といった声が集まっている。
引用：「金原早苗」Instagram（＠kiiiiin37）
【写真】“谷間”も爆誕!? モー娘。化した吉本新喜劇の人気女優たち
金原早苗は1987年3月19日生まれの38歳。吉本新喜劇ではマドンナ役として活躍することが多く、また、両親が自衛官という家庭環境から、劇中で訓練の真似をする持ちネタも。私生活では、2021年7月、一般男性と結婚。第1子が誕生するも、2023年1月に離婚。シングルマザーとして子どもを育てている。
投稿によると、集合ショットは酒井の発案によって1998年リリースのモーニング娘。ファーストアルバム『ファーストタイム』のジャケット風に撮影されたとのこと。写真はその後、生成AIによってさらに“モー娘。化”。写真の出来栄えについて金原は「あれ？モー娘。やん！！！谷間もできてますやん！！！」とつづっている。
“モー娘。化”した集合ショットにファンからは「皆さん、お美しい…」「美人が多い」「最高すぎます」といった声が集まっている。
引用：「金原早苗」Instagram（＠kiiiiin37）