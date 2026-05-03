ポテサラは焼くのが正解だった！？カリッとほくほく！新じゃがの焼きポテトサラダのレシピ
新じゃがの焼きポテトサラダを作るのにかかる時間約25分
新じゃがの焼きポテトサラダのカロリー約342kcal／1人分
新じゃがは”焼く”のが正解！？蒸し焼きのすすめ
新じゃがが美味しい季節到来ですね！
新じゃがは、普通のじゃがいもより水分が多くてジューシー。皮が薄くてやわらかいので、皮ごと食べられるのが最大の魅力です。
収穫してすぐ出回るので香りもフレッシュ。
コロコロかわいいサイズが多いので、丸ごと料理に使いやすいのも嬉しいポイント。
今回は、その良さを活かして、あえて茹でずに焼くポテトサラダにアレンジしてみました。
櫛切りにしたじゃがいもを皮目からじっくり焼くことで、外はカリッと香ばしく、中はほくほくに仕上がってます。
フライパンひとつで出来るので、洗い物もラクチン。
こんがり焼いたジャガイモと、カリカリのベーコン、半熟卵のコラボは、いつものポテトサラダと一味違う、ちょっと特別な一皿になること間違いなしですよ！
焼きポテトサラダのレシピ
焼きポテトサラダの材料（2〜3人分）
・新じゃがいも（3〜4個） 300g
・玉ねぎ 1／2個
・卵 2個
・厚切りベーコン 40g
・マヨネーズ 大さじ5
・サラダ油 大さじ1
・パセリ 2房
◆顆粒コンソメ 小さじ1／2
◆酢 小さじ2
◆砂糖 大さじ1／2
◆塩 小さじ1／3
◆ブラックペッパー 適量
焼きポテトサラダの作り方
パセリは粗みじん切り、玉ねぎは薄切り、ベーコンは厚み5ミリの長方形にカットする。
ボウルに◆を混ぜ合わせる。
じゃがいもは皮付のままよく洗い櫛切りにカットし、更に半分の長さにカットして水に5〜10分つける。
ザルに上げ、キッチンペーパーで水気をよくふき取る。
フライパンに半量のサラダ油を熱し、できるだけ皮目を下にして入れ蓋をして1、途中上下を返しながら10〜13分じゃがいもが柔らかくなるまで蒸し焼きにする。
玉ねぎを入れて2分程炒める。
調味料の入ったボウルに入れ、全体を混ぜ合わせ、フォークでジャガイモをざっくり潰す。
フライパンをキッチンペーパでさっと拭き、残りのサラダ油を加え火にかける。
ベーコンを加えてカリッとなるまで炒めたら端に寄せ、卵を割り入れ半熟の目玉焼きを作る。
ボウルにマヨネーズを入れ全体を混ぜ、ベーコンと目玉焼き、パセリの順に加えその都度よく混ぜ合わせたら完成。
フライパンひとつで簡単！彩も楽しむボリューム満点のおかずサラダ
焼いた新じゃがにあわせるのは、厚切りベーコンと玉ねぎそして目玉焼き。
ベーコンの旨味とコク、玉ねぎの甘み、まろやかな半熟の目玉焼きのコラボで、まるでデリ風のごちそうサラダに仕上がります。ボリュームもあるので、おかずとしても大満足の一品です。
そして、このレシピの魅力は、なんといってもフライパンひとつで完成する手軽さ。忙しい日でも気軽に作れて洗い物もラクチン♪
仕上げにみじん切りのパセリをたっぷり散らすと、食卓もぐっと華やかになりますよ。
いつもの定番を少しだけアップデートした『焼きポテトサラダ』をぜひお試しくださいね！
※記事内のカロリー表示は文部科学省「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年」をもとにAIにより算出したものです