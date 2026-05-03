すくすくと元気に育っている、元気いっぱいの子猫たち。やんちゃな子猫たちの面倒を見てあげる兄猫たちの微笑ましい光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万3000回再生を突破し、「兄猫様達みなさま優しいですね」「神兄の優しい世界...！」「たくさんの可愛いをありがとう」といったコメントが寄せられました。

【動画：やんちゃな３匹の子猫→兄猫たちがしっぽで遊んでくれて…愛情にあふれた『神対応』】

しっぽ遊びに夢中の子猫たち

YouTubeチャンネル『ねこたま庵』に投稿されたのは、やんちゃ盛りの子猫3兄妹の面倒を見る、優しい兄猫の「レイニーさん」「ミルクおじさん」「たこやきくん」のある日の様子です。

この日、レイニーさんはしっぽをゆらゆらと揺らしながら、子猫たちと遊んであげていたそうです。目の前で揺れるしっぽに、子猫たちはすっかり夢中になっていたのだとか。

ぴょんと飛びついたり、前足で捕まえたり、ときにはかじってみたりと大はしゃぎだったそう。しかし、しっぽを強く噛まれてしまったのか、レイニーさんは「ニャー！」とひと鳴き。痛いことをしっかり伝え、遊びの力加減を教えていたようですね。

ミルクおじさんもしっぽでお相手

その後、キャットタワーの下にある狭いお部屋で、しっぽだけ外に出してくつろいでいたのはミルクおじさん。すると、そこへ子猫がやってきて、今度はミルクおじさんのしっぽで遊び始めたのだとか。

突然しっぽを狙われてもミルクおじさんは怒ることなく、優しくしっぽをゆらゆらと動かしてあげていたそうです。まるで「好きに遊んでいいよ」と言っているかのような穏やかな対応に、兄猫らしい包容力が感じられます。

優しい兄猫たちに囲まれて…

そこへ、たこやきくんもやってきて、その場にゴロンと横になったそうです。ミルクおじさんとたこやきくんの穏やかな癒しオーラに包まれ、子猫たちも安心したのか、次第に眠たくなってしまったのだとか。

たこやきくんにぴったり寄り添うようにして眠る子猫の姿も。やんちゃ盛りの子猫たちを広い心で優しくお世話する兄猫たちは、まさに神育児をしてくれていますね！

投稿には「兄猫様達みなさま優しいですね」「神兄の優しい世界...！」「たくさんの可愛いをありがとう」「お兄ちゃんたちが遊んでくれて嬉しいね」「癒されました♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ねこたま庵』では、他にも子猫たちや兄猫たちの、可愛い日常の姿がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこたま庵」さま

執筆：小泉柚乃

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。