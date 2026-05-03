『今夜の豊臣兄弟！』小一郎と藤吉郎は、市らを救い出そうとするが…
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第17回「小谷落城」が、3日に放送される。
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
前回は、浅井の忠臣・宮部継潤（ドンペイ）の調略を請け負った藤吉郎（池松壮亮）。継潤は、藤吉郎の子を人質に寄越すなら織田につくという。子のない藤吉郎は、とも（宮澤エマ）の子を差し出そうとするが、ともは激怒。困り果てた藤吉郎は、小一郎（仲野太賀）に説得を任せる。一方、敗走した長政（中島歩）と朝倉義景（鶴見辰吾）は、比叡山延暦寺に立てこもる。信長は、織田に従わないなら寺を焼き払えと光秀（要潤）に命じ……。
今回は、武田信玄（高嶋政伸）が対織田の兵を挙げて遠江へ侵攻、三方ヶ原で迎え撃った家康（松下洸平）は大敗する。義昭（尾上右近）も京で挙兵し、信長（小栗旬）は絶体絶命と思われたが、なぜか急に武田軍が撤退。後ろ盾をなくした義昭は・・・。危機を脱した信長は浅井・朝倉攻めを再開、進退極まった長政（中島歩）は小谷城に籠城する。小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は、何とか市（宮崎あおい）らを救い出そうとするが・・
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
前回は、浅井の忠臣・宮部継潤（ドンペイ）の調略を請け負った藤吉郎（池松壮亮）。継潤は、藤吉郎の子を人質に寄越すなら織田につくという。子のない藤吉郎は、とも（宮澤エマ）の子を差し出そうとするが、ともは激怒。困り果てた藤吉郎は、小一郎（仲野太賀）に説得を任せる。一方、敗走した長政（中島歩）と朝倉義景（鶴見辰吾）は、比叡山延暦寺に立てこもる。信長は、織田に従わないなら寺を焼き払えと光秀（要潤）に命じ……。