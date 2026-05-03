息子「家事をしない夫、どう思う？」私「えっ？」まさか中学生相手に、、、不自然な相談の『裏事情』にゾッ

子どもがスマホを持つようになると、親にとっては一つ心配の種が増えませんか？ SNSの普及により、思わぬ形で被害を受けることも少なくありません。これは筆者の息子が経験した、理解しがたいSNSのエピソードです。

SNS

私の息子は中学3年生です。

中学入学と同時に、部活や友人との連絡に必要だと言われて、スマホを購入しました。

もちろん見守り機能は使用し、課金は完全禁止。

息子もルールを納得した上で、スマホを使っていました。

中学2年生になると、クラスの中にSNSをやっている子が増えました。

学校のルールは「SNSを利用しても良いが身元の特定につながるような投稿はしない」というもの。

ルールを守りながらお互いをフォローし合って、楽しんでいるようでした。

相談

先日のこと。

息子がいきなり「家事を一切やらない旦那さんってどう思う？」と聞いてきました。

言い方から息子以外の人の話だと感じた私は「何で？」と聞いたのです。

すると息子から返ってきたのは「今、相談に乗ってくれって言われてる」という一言。



息子曰く、SNSでやり取りをしている20代の女性が、夫の無理解に苦しんでいて相談されているとのこと。



「何て言えばいいのかわからない」と言う息子に、私は思わず「何それ？」と言ってしまいました。