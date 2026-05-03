宗教二世「給料はすべて母に奪われた」30歳娘を搾取する毒母…夜逃げ屋が直面した驚愕の事態に「エグい」「涙」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
DVや虐待などの深刻な被害に遭う依頼者を救い出す「夜逃げ屋」の実態を、実話に基づいて描き出す宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。
今回紹介する第17話の依頼者は、中卒でアルバイトをしながら、働かない母親を養う30歳の井上ヨシコさんだ。幼少期から母親によって特定の宗教活動を強制され、規則を破れば「鞭打ち」などの虐待を受ける日々を送ってきた。給料のほとんどは生活費として消え、自身の人生を搾取され続けてきた井上さんは、「心の底から恨んでいます」と震える声で語る。これまでDV事案を中心に扱ってきた宮野さんにとって、宗教二世という特殊な背景を持つ依頼は想定外の事態だった。
事態を前に困惑する宮野さんの前に現れたのは、夜逃げ屋のスタッフでありながら、本業はカウンセラーだというジョーさんだった。依頼者の中には、住居を変えて物理的に逃げ切った後も、長年負わされた心の傷が癒えず、苦しみ続ける人が少なくない。そんな依頼者の精神的なケアを担うのが、ジョーさんのような専門家の役割だ。
宮野さんは、ジョーさんと出会うまでカウンセラーの存在を「チラッと聞いた程度」だったと明かす。しかし、現場を経験する中でその重要性を痛感したという。「心の傷はそう簡単に消えるものではない。話を聞いてくれるだけでも楽になれることはたくさんあるはず」と語り、夜逃げ屋における心のケアの必要性を説く。
■母子家庭の連鎖を断ち切るために。勇気ある逃亡の先に待つ、カウンセリングという救い
井上さんのように、家族という閉鎖的なコミュニティの中で長年支配されてきた人は、逃げ出した後も罪悪感や恐怖に苛まれることが多い。ジョーさんは現在、井上さんのカウンセリングを担当しており、彼女の「恨み」の深さを理解したうえで、自立への道をサポートしている。
物語は、宮野さんとジョーさんが喫茶店で対話する場面へと続く。夜逃げ屋のスタッフとして、そしてカウンセラーとして、二人は何を語り合うのか。物理的な「夜逃げ」の成功だけでなく、その後の「人生の再生」までを見据えた本作の視点は、同様の悩みを抱える読者にとって一筋の光となっている。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
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