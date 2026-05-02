「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）

「ＴＨＥ ＤＡＹ やがて、伝説と呼ばれる日」と銘打たれた東京ドーム決戦は、４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝を判定３−０（１１６−１１２、１１５−１１３、１１６−１１２）で下し、防衛に成功した。通算成績を３３勝（２７ＫＯ）とした。中谷はキャリア初黒星で３２勝（２４ＫＯ）１敗となった。

世紀の一戦を制した井上は勝利者インタビューで「まず対戦を受けてくれた中谷潤人選手、ありがとうございました。１年前から言い続けてきたこの対戦、本当にわずかな可能性での実現でした。お互いが無敗でこなしてこれたからの実現だったと思います。ありがとうございました」とライバルに感謝。「戦う前からずっと言っていた勝ちに徹する、今夜、勝つのは僕ですという戦いを実行しました。本当に気持ちの強いファイター。ＰＦＰにランキング入りしている選手だからこそ、この勝ちに価値がある」とうなずいた。

５万５０００人の観衆に「じっくり見ていいですか？今日こうして集まってくれたからのこの景色。また東京ドームに戻ってくる。またこの景色をみせてください」と呼びかけた。今後については「この先、まあちょっと未定ですけど。ちょっと去年４試合と今年この東京ドームの試合まで決まっていて、今日まで張り詰めていたので、少しゆっくり休ませてください。お願いします。少し休んでから今後の対戦相手含め考えていきたい」と語った。