降り注いだ拍手とブーイング。「時が経っているだけだともったいない」「このままズルズル落ちるのは悔しい」多摩川クラシコ敗戦の川崎は“言われているしやっている”守備を改善し浮上できるのか

降り注いだ拍手とブーイング。「時が経っているだけだともったいない」「このままズルズル落ちるのは悔しい」多摩川クラシコ敗戦の川崎は“言われているしやっている”守備を改善し浮上できるのか