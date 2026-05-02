人気アウトドアブランドのお財布機能付き「ショルダーバッグ」が使いやすくて便利だよ！実物レビュー

雑誌『リンネル』6月号には、人気アウトドアブランドSnow Peak（スノーピーク）とモデルの高山都さんが開発した「お財布ショルダーバッグ」が付録として登場！

（写真）【Snow Peak×高山都さん】コラボ付録「お財布ショルダーバッグ」

今回は、実際に「お財布ショルダーバッグ」を使用した筆者が、デザインやサイズ感、使い勝手などを詳しくレビューします。

【Snow Peak×高山都さん】コラボ付録「お財布ショルダーバッグ」をレビュー！

付録は「Snow Peak （スノーピーク）高山都さんがデザイン監修 収納力たっぷりのお財布ショルダーバッグ」

素材・サイズ

素材：（約）ポリエステル

サイズ：高さ11.5×幅19.5×マチ5cm

フロントの刺繍ロゴがおしゃれ♪ シンプルで使いやすいデザイン

フロントには「snow peak」のロゴ刺繍入りで、さりげないアクセントになっています♪

カラーはグレー。ライトグレーではなく、ほどよく深みのある落ち着いた色味です。

素材には、軽くて丈夫なリップストップ生地を使用。リップストップとは、キャンプや登山用のテント、寝袋などにも使われることの多い格子状の生地のことです。ポリエステルなどの生地に、強度の高い糸を格子状に織り込むことで、ほつれにくく破れにくいのが特徴です。

耐久性のある軽量素材なので、長時間ショルダーで掛けていても疲れにくいのがうれしいポイント。

フロントには「snow peak」のロゴ刺繍入りで、さりげないアクセントになっています。主張しすぎないシンプルなデザインなので、幅広いコーディネートになじみやすいのも魅力です。

使いやすすぎてびっくり！充実の機能面をチェック

■ポイント1：収納スペースは2室に分かれた設計

収納スペースは、フロント側とバック側の2室構造。フロント側がお財布、バック側がポーチとして使える仕様で、荷物を分けて整理しやすいのが便利です。

■ポイント2：お財布部分にはカードポケット、小銭入れ、紙幣入れを完備

お財布部分はWファスナー仕様で、大きく開いて中が見やすい設計。中央には仕切りがあり、フロント側には4つのカードポケット、バック側には紙幣入れと小銭入れが付いています。

小銭入れはファスナー付きポケットなので、中で小銭が飛び出しにくく安心。お札を折らずに入れられるのも使いやすいポイントです。

■ポイント3：ポーチ部分にもポケット付き

ポーチ部分のバック側には、2つのオープンポケット付き。細かなものを整理して収納しやすいのが◎。

■ポイント4：ストラップは取り外し可能

ストラップは簡単に取り外しができる仕様。外せば、お財布やポーチ単体として使うこともできます。

実際に使ってみた！

お財布部分はWファスナー仕様なので、大きく開いて中身が見やすいのがGood。ファスナー付きの小銭入れも見やすく、小銭が取り出しやすいと感じました。

カードポケットには、1つにつき最大5枚収納できました。ただし、2〜3枚程度にしておくと取り出しやすく、より使いやすそうです。中央の仕切りもしっかりしているので、紙幣もすっきり収まりました。

ポーチ部分には、今回はお出かけの必需品を収納。厚みのあるイヤホンも無理なく入りました。

ポケットにはリップや目薬、ミラーを入れて整理でき、さらにミニタオルも収納可能。見た目以上の収納力にびっくりです。

もちろんポーチ部分にはスマホも収納できるので、スマホショルダー兼お財布として使えるのも魅力。肌身離さず持てるため、キャンプなどのレジャーシーンでは貴重品入れとして活躍してくれそうです。ポーチ部分には日焼け止めや汗拭きシートなどを入れておくと便利だと感じました。

『リンネル』6月号増刊の付録はSnow Peak×高山都さんの「バニティポーチ」

『リンネル』6月号増刊の付録は、「Snow Peak （スノーピーク）高山都さんがデザイン監修取り外せるミラー付き 多機能バニティポーチ」。価格は税込1,650円です。

■素材・サイズ

素材：ポリエステル

サイズ：（約）高さ14×幅15×マチ15cm

■おしゃれなカーキカラーで機能性も充実！旅行にも便利なバニティポーチ

おしゃれなカーキカラーのバニティポーチで、フロントにはSnow Peakのロゴ刺繍入り。シンプルながら、アウトドアブランドらしい洒落感のあるデザインです。

バニティ型なので、蓋部分には持ち手付き。持ち運びしやすいのもうれしいポイントです。

開口部はWファスナー仕様で、大きく開いて中身をスムーズに取り出せます。

さらに、蓋部分にはマジックテープで簡単に取り外せるミラー付き。本体フロント裏面のマジックテープに付ければ、スタンドミラーのようにも使える便利仕様です。旅行やお泊まりの際に別で鏡を持っていかなくても、そのままメイクできるのがかなり優秀！

本体はボトルタイプのコスメを立てたまま収納できる大容量設計。見た目以上にしっかり入るので、旅行や帰省のコスメポーチとしても活躍してくれそうです♪

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『リンネル』6月号の付録「お財布ショルダーバッグ」は、シンプルで持ちやすいデザインに加え、お財布機能とポーチ機能を兼ね備えた実用性の高いアイテムでした。スマホや必需品もまとめて収納できるので、ちょっとしたお出かけからレジャーまで幅広く活躍してくれそうです。

増刊の「多機能バニティポーチ」と共に、GW前の時期にうれしい、実用性の高い付録でした。

気になった方は、コンビニや書店などでチェックしてみてくださいね。

■書籍情報

『リンネル』2026年6月号

価格：1,620円（税込）

発売日：2026年4月20日（月）

付録：Snow Peak（スノーピーク）高山都さんがデザイン監修 収納力たっぷりのお財布ショルダーバッグ