もうグリルは汚さない！くっつかない！『魚の切り身』冷凍＆調理ストレスをゼロにする裏技
▶【画像でまとめて見る】もう失敗しない！魚の切り身の冷凍ストレスをゼロにする驚きの裏技
魚の切り身を冷凍保存する方は多いですよね。しかし、パックに入ったまま冷凍すると身が重なってしまい、調理する際にきれいにはがせなくてイライラすることも…。そこで今回は、SNSで話題のクッキングシートを活用した魚の切り身の冷凍保存と調理術を紹介します。
■魚の冷凍保存から調理まで！クッキングシート活用法
家の中にあるもので、魚の切り身同士がくっつかないよう冷凍できます。冷凍する際に準備するものと手順を見ていきましょう。
【魚の切り身を冷凍保存するために準備するもの】
・クッキングシート
・ラップ
・フリーザーバッグ
【魚の切り身を冷凍保存する手順】
1. クッキングシートを魚の切り身を包める程度の大きさにカットし、中心に魚の切り身をシートに対して斜めに置きます。
ポイント：魚の切り身からドリップが出ている場合は、キッチンペーパーで拭き取っておきましょう。臭みが抑えられ、身のパサつきも防げます。
2. クッキングシートの手前と左右の角を、魚の切り身に添わせるように中心に向かって折りたたみます。
3. 魚の切り身とクッキングシートの間になるべく空気が入らないよう、残ったシートをしっかりと切り身に巻き付けましょう。
4.さらに上からラップで包みます。
ポイント：クッキングシート自体には密閉性がないので、冷凍焼けを防ぐため、できるだけ空気が入らないように上からラップを巻きます。
5.包んだ魚の切り身をフリーザーバッグに入れ、空気を抜いてチャックを閉めます。
6. 冷凍庫に入れて完了です。
【魚の切り身を焼くときに準備するもの】
・フライパン
・フライパンのフタ
【魚の切り身を焼く手順】
1.冷凍庫から魚の切り身を取り出し、ラップを剥がします。クッキングシートに包んだまま、フライパンの上に置きます。
ガスコンロを使用する場合、フライパンからクッキングシートがはみ出ると引火する恐れがあります。クッキングシートがはみ出ないサイズのフライパンを選びましょう。合うサイズのフライパンがなければ、クッキングシートをカットするか内側に折り込んで、はみ出ないようにしてください。
2.フタをして中火で片面5分ずつ焼きます。
3.クッキングシートを開いて、魚に火が通っていることを確認します。
ポイント：魚の切り身のサイズや厚みによって調理時間は異なるので、様子を見つつ調整してみてください。
クッキングシート内に鮭の脂がとどまっていて、フライパンはほぼ汚れていませんでした。洗い物がラクになるのも大きな魅力です。
4.お皿に盛り付けて完成！
■1枚ずつ魚を冷凍しておいて好きなときに食べよう
スーパーなどで売られている魚の切り身は、さばく必要がなく、仕事や子育てなどで忙しい毎日の強い味方です。しかし、トレーのまま冷凍してしまうと、切り身同士がくっついてしまうのが難点…。今回紹介した方法は、きれいに保存できるだけでなく、焼いた後の洗い物まで減らしてくれるスゴ技です。
1枚からフライパンで焼けるので、一人暮らしの方や魚グリルの手入れが負担な方にもおすすめ。魚の切り身を購入したら、ぜひ試してみてください。
文＝ひろ
夫と息子の3人で暮らすママライター。いかに家事をラクにするか、育児や自分の休息時間確保に奮闘中。家事の最低限ラインを更新しつつも、これだけは譲れない自分基準もあり、「本当に私でもラクになる？ホッとする？」という視点でライフハックをお届けします。