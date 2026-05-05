冷凍しても魚の切り身同士がくっつかない！クッキングシート活用法


▶【画像でまとめて見る】もう失敗しない！魚の切り身の冷凍ストレスをゼロにする驚きの裏技

魚の切り身を冷凍保存する方は多いですよね。しかし、パックに入ったまま冷凍すると身が重なってしまい、調理する際にきれいにはがせなくてイライラすることも…。そこで今回は、SNSで話題のクッキングシートを活用した魚の切り身の冷凍保存と調理術を紹介します。

■魚の冷凍保存から調理まで！クッキングシート活用法

魚の切り身の他に用意するのは、クッキングシート・ラップ・フリーザーバッグ（▶次へ）


家の中にあるもので、魚の切り身同士がくっつかないよう冷凍できます。冷凍する際に準備するものと手順を見ていきましょう。

【魚の切り身を冷凍保存するために準備するもの】

・クッキングシート

・ラップ

・フリーザーバッグ

【魚の切り身を冷凍保存する手順】

クッキングシートの中心に鮭を置く（▶次へ）


1. クッキングシートを魚の切り身を包める程度の大きさにカットし、中心に魚の切り身をシートに対して斜めに置きます。

ポイント：魚の切り身からドリップが出ている場合は、キッチンペーパーで拭き取っておきましょう。臭みが抑えられ、身のパサつきも防げます。

クッキングシートで鮭を包む（▶次へ）


2. クッキングシートの手前と左右の角を、魚の切り身に添わせるように中心に向かって折りたたみます。

余ったクッキングシートは切り身にしっかり巻き付ける（▶次へ）


3. 魚の切り身とクッキングシートの間になるべく空気が入らないよう、残ったシートをしっかりと切り身に巻き付けましょう。

クッキングシートの上からさらにラップを巻く（▶次へ）


4.さらに上からラップで包みます。

ポイント：クッキングシート自体には密閉性がないので、冷凍焼けを防ぐため、できるだけ空気が入らないように上からラップを巻きます。

フリーザーバッグに入れて空気を抜く（▶次へ）


5.包んだ魚の切り身をフリーザーバッグに入れ、空気を抜いてチャックを閉めます。

冷凍庫へ入れて完了！（▶次は調理方法）


6. 冷凍庫に入れて完了です。

【魚の切り身を焼くときに準備するもの】

・フライパン

・フライパンのフタ

【魚の切り身を焼く手順】

冷凍庫から出し、クッキングシートに包んだままフライパンの上へ（▶次へ）


1.冷凍庫から魚の切り身を取り出し、ラップを剥がします。クッキングシートに包んだまま、フライパンの上に置きます。

ガスコンロを使用する場合、フライパンからクッキングシートがはみ出ると引火する恐れがあります。クッキングシートがはみ出ないサイズのフライパンを選びましょう。合うサイズのフライパンがなければ、クッキングシートをカットするか内側に折り込んで、はみ出ないようにしてください。

フタをして中火で片面5分ずつ焼く（▶次へ）


2.フタをして中火で片面5分ずつ焼きます。

フタを開けるとこんな感じに（▶次へ）


クッキングシートを広げてみるとこんな感じ（▶次へ）


火が通っているか確認（▶次へ）


3.クッキングシートを開いて、魚に火が通っていることを確認します。

ポイント：魚の切り身のサイズや厚みによって調理時間は異なるので、様子を見つつ調整してみてください。

クッキングシート内に鮭の脂がとどまっていて、フライパンはほぼ汚れていませんでした。洗い物がラクになるのも大きな魅力です。

お皿に盛り付けて完成！


4.お皿に盛り付けて完成！

■1枚ずつ魚を冷凍しておいて好きなときに食べよう

スーパーなどで売られている魚の切り身は、さばく必要がなく、仕事や子育てなどで忙しい毎日の強い味方です。しかし、トレーのまま冷凍してしまうと、切り身同士がくっついてしまうのが難点…。今回紹介した方法は、きれいに保存できるだけでなく、焼いた後の洗い物まで減らしてくれるスゴ技です。

1枚からフライパンで焼けるので、一人暮らしの方や魚グリルの手入れが負担な方にもおすすめ。魚の切り身を購入したら、ぜひ試してみてください。

文＝ひろ

夫と息子の3人で暮らすママライター。いかに家事をラクにするか、育児や自分の休息時間確保に奮闘中。家事の最低限ラインを更新しつつも、これだけは譲れない自分基準もあり、「本当に私でもラクになる？ホッとする？」という視点でライフハックをお届けします。