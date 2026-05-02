ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東海道線・京浜東北線 全線で運転再開 品川駅と川崎駅の間の人身事… 東海道線・京浜東北線 全線で運転再開 品川駅と川崎駅の間の人身事故の影響で一時運転見合わせ JR東日本 東海道線・京浜東北線 全線で運転再開 品川駅と川崎駅の間の人身事故の影響で一時運転見合わせ JR東日本 2026年5月2日 20時11分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、東海道線の品川駅と川崎駅の間で起きた人身事故の影響で、東海道線と京浜東北線の一部区間で運転を見合わせていましたが、午後7時47分ごろに全線で運転を再開したということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた 関連情報（BiZ PAGE＋） 法要, 明大前, イベント, 大船, 上田, 世田谷区, 葬祭, 墓, 思いやり, 慰霊祭