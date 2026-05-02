【漢字クイズ】「木履」はなんて読む？七五三で履いたことがあるかも…？
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「木履」はなんて読む？
「木履」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、音読みを変形させてみてください！
いったい、「木履」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ぽっくり」でした！
木履とは、木製の下駄の一種で、台の底をくり抜き、うしろを丸くして、前部を前のめりにした履物のことで、「ぽっくり下駄」と呼ばれる場合もあります。
主に子どもが履くもので、現在でも七五三の衣装として使われており、最近では、成人式や結婚式で使われることもあるそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』
ライター Ray WEB編集部