【義実家へ帰省、ムリ〜！】義母「家に泊めてよ！」NGの真相は？【第9話まんが】#ママスタショート
長期休暇の時期が近づくと「ああ、またかあ」なんてため息ほろり。義実家への帰省を前にママたちは、多種多様な思いや悩みを抱えているようです。ママたちが「義実家へ帰省、ムリ〜！」と思わず言いたくなるエピソードを紹介します。
今回は、孫に会いたい義母の思いから起こった一件です。
3歳と6歳の孫がかわいくてしかたがない義母さん。しかし孫たちの住む場所は新幹線で片道3時間の距離。そう簡単に会いに行くことはできません。
帰省してもらえないので自分たちから会いに行くことにした義母さん。やっと孫たちに会えた喜びもつかの間……。なぜか息子夫婦は、決して自宅に義両親を宿泊させてくれないのです。ホテルの天井を見上げながら、「家族なのにどうしてこんな他人行儀なの？」と、義母のモヤモヤは募るばかり。このモヤモヤが、悪い方向に加速しなければいいのですが……。
みなさんも、義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、孫に会いたい義母の思いから起こった一件です。
3歳と6歳の孫がかわいくてしかたがない義母さん。しかし孫たちの住む場所は新幹線で片道3時間の距離。そう簡単に会いに行くことはできません。
みなさんも、義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部