「ナンバープレートにしたい」と思う静岡県の地名ランキング！ 2位「浜松市」を抑えた1位は？【2026年調査】
進学や就職による引っ越しで他県からの転入者が増える春は、新しい土地の名前や響きに新鮮な魅力を感じる瞬間が多いものです。街ゆく車のナンバーを目にするたび、その土地の風景やステータスに思いを馳せ、特別な「響き」を持つ地名に憧れを抱く人もいるかもしれませんね。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う静岡県の地名ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「有名な市で、さまざまな観光施設が充実していると思うからです」（50代女性／愛知県）、「音の響きが良く、楽器の街として有名だから」（40代男性／静岡県）、「浜松餃子が有名な静岡県の有名な市で人気があるから」（20代女性／京都府）といったコメントがありました。
回答者からは、「熱海に久々に行きたい。高級住宅地のイメージ。自然も豊かで景色も最高」（20代男性／兵庫県）、「温泉地＋海＋高級ホテルで“余裕ある大人”のイメージが強いからです」（50代男性／東京都）、「昭和レトロな温泉街の雰囲気と、近年の再開発によるモダンな魅力が共存しており、観光地として非常に華やかなイメージがあるからです。海沿いを走る際に似合いそうな地名だと思います」（30代男性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う静岡県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：浜松市／38票2位は、県内最大の人口を擁し、ものづくりの街として発展を続ける浜松市です。浜名湖の美しい景観や、音楽・オートバイ産業の拠点としての洗練されたイメージが魅力。都会的でありながら豊かな自然も併せ持つバランスの良さが、実用的かつスタイリッシュなナンバープレートとしての支持に繋がっています。
回答者からは、「有名な市で、さまざまな観光施設が充実していると思うからです」（50代女性／愛知県）、「音の響きが良く、楽器の街として有名だから」（40代男性／静岡県）、「浜松餃子が有名な静岡県の有名な市で人気があるから」（20代女性／京都府）といったコメントがありました。
1位：熱海市／73票1位に選ばれたのは、日本屈指の温泉リゾート地として名高い熱海市です。近年、レトロでモダンな観光スポットが再注目され、老若男女から愛される「憧れの地」としての地位を確立しました。海と山が近く、リゾート感溢れる地名は、ナンバープレートとして掲げることで優雅なライフスタイルを連想させます。
回答者からは、「熱海に久々に行きたい。高級住宅地のイメージ。自然も豊かで景色も最高」（20代男性／兵庫県）、「温泉地＋海＋高級ホテルで“余裕ある大人”のイメージが強いからです」（50代男性／東京都）、「昭和レトロな温泉街の雰囲気と、近年の再開発によるモダンな魅力が共存しており、観光地として非常に華やかなイメージがあるからです。海沿いを走る際に似合いそうな地名だと思います」（30代男性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)