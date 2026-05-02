「どっちがマタニティー」西野未姫、ポップなマタニティ家族ショットを披露！ 「幸せいっぱいの世界」
元AKB48でタレントの西野未姫さんは5月1日、自身のInstagramを更新。臨月のおなかが目立つマタニティ家族ショットを披露しました。
【写真】西野未姫、マタニティ家族ショットを披露
西野さんは「このカットは山本家の明るくて楽しい感じを表現したくて、カラフルでハッピーな感じにっっ この後別パターンも載せます！！ とてもいい思い出になりました」と続けています。
コメントでは「可愛いーーー」「なけるくらい素敵すぎる‼」「凄い素敵なマタニティフォト」「幸せいっぱいの世界」「3人とも可愛い」「けいちょん幸せそう」「待受にします笑笑」「どっちがマタニティーなんだっけか写真」「山本さんのお腹と並ぶと、みきちゃんのお腹が小さく見えます〜」などの声が寄せられています。
【写真】西野未姫、マタニティ家族ショットを披露
「幸せいっぱいの世界」西野さんは「家族3人でマタニティーフォトの撮影をしました」とつづり、6枚の写真を投稿。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんと第1子の娘・にこりちゃんとのカラフルな衣装姿やお揃いの白いTシャツ姿などを披露しています。中には、第2子妊娠中で臨月の西野さんのおなかより大きいおなかを出した山本さんとの夫婦ショットも。
コメントでは「可愛いーーー」「なけるくらい素敵すぎる‼」「凄い素敵なマタニティフォト」「幸せいっぱいの世界」「3人とも可愛い」「けいちょん幸せそう」「待受にします笑笑」「どっちがマタニティーなんだっけか写真」「山本さんのお腹と並ぶと、みきちゃんのお腹が小さく見えます〜」などの声が寄せられています。