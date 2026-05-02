元AKB48でタレントの西野未姫さんは5月1日、自身のInstagramを更新。臨月のおなかが目立つポップなマタニティ家族ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：西野未姫さん公式Instagramより）

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元AKB48でタレントの西野未姫さんは5月1日、自身のInstagramを更新。臨月のおなかが目立つマタニティ家族ショットを披露しました。

【写真】西野未姫、マタニティ家族ショットを披露

「幸せいっぱいの世界」

西野さんは「家族3人でマタニティーフォトの撮影をしました」とつづり、6枚の写真を投稿。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんと第1子の娘・にこりちゃんとのカラフルな衣装姿やお揃いの白いTシャツ姿などを披露しています。中には、第2子妊娠中で臨月の西野さんのおなかより大きいおなかを出した山本さんとの夫婦ショットも。

西野さんは「このカットは山本家の明るくて楽しい感じを表現したくて、カラフルでハッピーな感じにっっ この後別パターンも載せます！！ とてもいい思い出になりました」と続けています。

コメントでは「可愛いーーー」「なけるくらい素敵すぎる‼」「凄い素敵なマタニティフォト」「幸せいっぱいの世界」「3人とも可愛い」「けいちょん幸せそう」「待受にします笑笑」「どっちがマタニティーなんだっけか写真」「山本さんのお腹と並ぶと、みきちゃんのお腹が小さく見えます〜」などの声が寄せられています。

シックな黒コーデや“アニマルカット”も

同日の別投稿では、黒いミニ丈ドレスに身を包んだ西野さんと黒いレースのドレス姿の二コリちゃんなど、3人とも黒いコーディネートで統一したシックな家族ショットやレオパード柄の衣装での“アニマルカット”など、別パターンのマタニティフォトを披露している西野さん。3人の笑顔と楽しそうな雰囲気が伝わるショットばかりです。気になる人はぜひチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)