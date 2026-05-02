今回は、彼氏と女友達と3人でお泊まりした数日後、彼氏に別れを切り出されたエピソードを紹介します。

終電を逃し、うちに泊まることになったけど…

「大学生のとき、Sという同級生の女子と友達になりました。Sは明るくてノリがよく、一緒にいて楽しかったです。ちなみにSは、私の彼氏とも友達です。

そんなある日、彼氏とSがうちに遊びに来ることになりました。話が盛り上がり、いつの間にか夜遅くになっていて、終電の時間も過ぎていました。そこで私は2人にうちに泊まるよう提案したんです。

しかしふと夜中に目が覚めると、Sが彼氏と同じ布団に入り、仲良さげに話しているのが目に入ったんです。楽しそうにゲームの話をしていましたが、友達だからって同じ布団に普通入るでしょうか。

嫌な予感していたのですが、その数日後、彼氏に別れを切り出されました。彼氏は何も言わなかったけど、きっとSと付き合いたいから私と別れるのだと思うと、ものすごくモヤモヤしました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ この女性が知らなかっただけで、もしかしたらSと彼氏はずっと前からお互いに好きだったのかもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。