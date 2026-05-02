【実話】“テレビ局インターン”でまさかの大暴走！？ミーハー同期が起こした【衝撃のトラブル】とは...！

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。憧れのテレビ局でインターンを始めた主人公。しかし、同期は芸能人に会うことしか頭にない人物で…。軽率な行動が、やがて大きなトラブルへと発展します。まさかの実体験から学ぶことがあるかも...！

憧れのテレビ局インターン！

念願だったテレビ局のインターンに参加できることになり、私は、大きな期待を胸に現場へ向かいました。 しかし、そこで出会った同期は、業界への関心よりも「芸能人に会えるかどうか」にしか興味がない様子。業務中も周囲をキョロキョロと見回し、真剣に仕事へ向きあう姿勢は感じられませんでした。 私は不安を覚えつつも、自分のチャンスを無駄にしないよう、任された業務に必死で取り組みました。

SNSで発覚した、ありえない禁止行為

ある日、休憩中に偶然見つけた彼のSNSを見て、私は言葉を失いました。 そこには「今日は人気俳優に会えた！」「これから新番組の収録！」など、局内でしか知り得ない未公開情報が次々と投稿されていたのです。 テレビ局において情報漏洩は重大な違反行為。発覚すれば、インターン全体の責任問題にもなりかねません。 あまりにも軽率な行動に、私はショックと強い不安を抱えることになりました。 この後、問題の同期は、さらにあり得ない行動に出ることに...！ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部