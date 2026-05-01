Amazonプライム・ビデオ、5月の新着も豪華ラインアップ。「宝島」に「バチェロレッテ」...注目の独占配信作品まとめ。

Amazonのサブスクリプションサービス「Prime Video（プライム・ビデオ）」は、月間600円または年間5900円のAmazonプライム会員特典の一つ。アニメやドラマなどの映像作品が見放題で楽しめます。

2026年5月も、注目の作品が続々と配信されます。

注目の独占配信は？

新着作品の中でも、押さえておきたいのが"独占配信"。編集部の注目作品を紹介します。

●宝島（5月1日から独占配信）

第49回日本アカデミー賞で作品賞、主演男優賞など8部門の優秀賞を獲得した、衝撃と感動の超大作。妻夫木聡を主演に、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太をはじめ日本の映画界を牽引する俳優陣が集結しています。

舞台は、アメリカに支配された戦後の沖縄。米軍基地から物資を奪い、困窮する住民に分け与える「戦果アギヤー」と呼ばれる若者たちの成長と葛藤を、壮大なスケールで描いています。

●「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4（5月1日から独占配信）

一人の才色兼備な独身女性が、多数の男性参加者の中から運命のパートナーを選ぶ大人気恋愛リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」。

待望の第4弾は、シリーズ最年少26歳のトリリンガルモデル・平松里菜が就任。微笑みの国・タイを舞台に、人生で初めて本気の愛に向き合います。

●憧れの作家は人間じゃありませんでした（5月4日から独占配信）

警察の捜査に協力する謎めく美貌の吸血鬼作家と、人外に翻弄される新米編集者の波乱続きの日々を描く、全く新しいファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ。

京本大我が主演を務め、桜田ひより、一ノ瀬 颯、山本耕史、剛力彩芽、阿部亮平ほか豪華キャスト陣が発表されています。

●Prime Original『スパイダー・ノワール』（Spider-Noir／アメリカ）シーズン1（5月27日16時から独占配信）

マーベル・コミック「スパイダーマン・ノワール」をベースとし、1930年代のニューヨークが舞台の実写ドラマシリーズ。ニコラス・ケイジが演じるのは私立探偵ベン・ライリー。かつて街で唯一のスーパーヒーローだった過去の自分と向き合う姿を描きます。

なんと、モノクロ版とカラー版の2種類から選んで視聴が可能。同じ作品なのに違った質感で鑑賞できる、新しい映像体験が待っています。

さらに、Prime Original「シタデル」シーズン2、Prime Original「グッド・オーメンズ」シリーズ最終回、「シークレットNGハウス Season2」など、大人気作品の待望の新作が独占配信として登場します。

公式サイトでは、5月に予定されている配信作品を一覧で公開中。中には、放送開始したばかりの春ドラマや、不朽の名作アニメの名前も。気になる人はチェックしてみて。

もしかしたら、あなたのお気に入りの映像作品も見放題で楽しめるかも？

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）