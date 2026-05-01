稲田美紀 （C）ORICON NewS inc.

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　お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、30日深夜放送のテレビ朝日系『見取り図じゃん』（毎週木曜　深0：15）に出演。官僚との合コンの裏側を告白した。

【写真】芸術的なレオタード姿を披露した稲田美紀

　番組では「世の中に加速するコンプライアンス…大きい声では言えないことも、小さい声で謙虚に言うから、ココだけは許してほしい…!!」という趣旨で「小声女子会」としてトークが繰り広げられた。

　稲田はマッチングアプリについてのトークを披露。最近は「合コンを今ちょっと頑張っているんで。会った方が話が早い」と、マッチングアプリは「お休み」しているという。

　最近は「官僚合コン」を行ったといい、そのエピソードを披露。稲田は「5対5、人数が多すぎて全然しゃべれなくて…」と振り返った。

　女性側のメンバーについて聞かれると「カーネーションの吉田さん、スパイクの松浦さん、納言の幸ちゃん、あいなぷぅ」と告白。スタジオには笑いが漏れた。

　稲田は「色んなジャンルをそろえてみた」というが、見取り図・盛山晋太郎は「ルミネの楽屋をごっそり持っていったみたいな」とツッコんだ。

　誰もモテなかったといい「全員、何もなく。初めて集合写真も撮りました。なんやと思いましたけど」と話し、スタジオの笑いを誘っていた。