稲田美紀、官僚との合コンの裏側告白 女性側のメンバー明かすと笑い「なんやと思いましたけど」
お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、30日深夜放送のテレビ朝日系『見取り図じゃん』（毎週木曜 深0：15）に出演。官僚との合コンの裏側を告白した。
【写真】芸術的なレオタード姿を披露した稲田美紀
番組では「世の中に加速するコンプライアンス…大きい声では言えないことも、小さい声で謙虚に言うから、ココだけは許してほしい…!!」という趣旨で「小声女子会」としてトークが繰り広げられた。
稲田はマッチングアプリについてのトークを披露。最近は「合コンを今ちょっと頑張っているんで。会った方が話が早い」と、マッチングアプリは「お休み」しているという。
最近は「官僚合コン」を行ったといい、そのエピソードを披露。稲田は「5対5、人数が多すぎて全然しゃべれなくて…」と振り返った。
女性側のメンバーについて聞かれると「カーネーションの吉田さん、スパイクの松浦さん、納言の幸ちゃん、あいなぷぅ」と告白。スタジオには笑いが漏れた。
稲田は「色んなジャンルをそろえてみた」というが、見取り図・盛山晋太郎は「ルミネの楽屋をごっそり持っていったみたいな」とツッコんだ。
誰もモテなかったといい「全員、何もなく。初めて集合写真も撮りました。なんやと思いましたけど」と話し、スタジオの笑いを誘っていた。
【写真】芸術的なレオタード姿を披露した稲田美紀
番組では「世の中に加速するコンプライアンス…大きい声では言えないことも、小さい声で謙虚に言うから、ココだけは許してほしい…!!」という趣旨で「小声女子会」としてトークが繰り広げられた。
稲田はマッチングアプリについてのトークを披露。最近は「合コンを今ちょっと頑張っているんで。会った方が話が早い」と、マッチングアプリは「お休み」しているという。
女性側のメンバーについて聞かれると「カーネーションの吉田さん、スパイクの松浦さん、納言の幸ちゃん、あいなぷぅ」と告白。スタジオには笑いが漏れた。
稲田は「色んなジャンルをそろえてみた」というが、見取り図・盛山晋太郎は「ルミネの楽屋をごっそり持っていったみたいな」とツッコんだ。
誰もモテなかったといい「全員、何もなく。初めて集合写真も撮りました。なんやと思いましたけど」と話し、スタジオの笑いを誘っていた。