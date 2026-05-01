岐阜市が老舗料亭に土地と建物の明け渡しを求めた裁判で、岐阜地裁は料亭側に明け渡しを命じる判決を言い渡しました。

【写真を見る】老舗料亭｢萬松館｣の土地・建物の明け渡しを求めた裁判 料亭側に明け渡し命じる判決 これまで「萬松館」立ち退きに応じず 料亭代理人「控訴については依頼者と相談」

判決などによりますと、金華山の麓にある老舗料亭｢萬松館｣は、明治時代に寄付された土地と建物を岐阜市が所有し、戦後は料亭側と賃貸契約を結んできました。契約はおととし2月に満了したものの、萬松館は｢契約の見解に相違がある｣として立ち退きに応じず、市は土地や建物の明け渡しを求めて提訴していました。

市側の訴えを認め、料亭側に土地と建物の明け渡し命じる判決に

岐阜地裁で開かれた裁判で、高木博巳裁判官は｢市側が契約内容を説明し、料亭側も契約が終わることを認識していた｣と市側の訴えを認め、土地と建物の明け渡しと、契約満了日の翌日から明け渡しまで1か月100万円の支払いを命じました。判決を受け、料亭側の代理人は｢残念な結果だ｣とした上で控訴については｢依頼者と相談する｣と話しています。