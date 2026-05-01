numbuzinトライアルキット新登場！透明感＆ハリ肌を叶える贅沢ミニセット

韓国スキンケア好きの間で話題のnumbuzinから、気軽に試せるトライアルキットが新登場。透明感ケアとエイジングケア、それぞれの魅力をぎゅっと詰め込んだ2種類のセットは、毎日のスキンケアをワンランクアップさせたい方にぴったりです。旅行やお試し用にも使いやすいサイズ感で、今の肌悩みに合わせたケアが始められるのも嬉しいポイント。新しい美肌習慣を、この春スタートしてみませんか？♡

透明感を叶える5番ライン

透明感³あふれる肌へ導く「5番 白玉グルタチオンC¹トライアルキット」（2,200円）は、人気の5アイテムをミニサイズで体験できるセットです。

内容は、30mlのトナー、10mlの美容液、15mlのクリーム、6ml（2枚）のフィルムパッド、27ml（1枚）のシートマスクと充実のラインナップ。

5番 白玉点滴グルタチオンC*¹トナー

5番 白玉グルタチオンC*¹美容液

5番 白玉グルタチオンC*¹メラゼロクリーム

5番 白玉グルタチオンC*¹フィルムパッド

5番白玉グルタチオンC*¹ふりかけマスク

とろみのあるトナーや美容液は肌になじみやすく、うるおいを与えながらくすみケアにアプローチ。さらに、メラニンケアに着目したクリームや角質ケアもできるパッドで、トータルで透明感*³を底上げします。

シートマスクはたっぷりの美容液で集中ケアができ、特別な日の前にもおすすめです。

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ハリ肌へ導く9番ライン

エイジングケア¹²を重視する方には、「9番 NMN²次世代弾力ハリケアトライアルキット」（2,200円）がぴったり。

30mlトナー、10ml美容液、5mlアイクリーム、8gアイパッチ、上下分かれたラッピングマスク（上20ml／下28ml）の5点セットで、ハリと弾力にアプローチします。

9番 NMN*²PDRN*トリートメントトナー

9番 NMN*²バイオリフト濃縮美容液

9番 NMN*²レチノール*ボリュームショットリフトアイクリーム

9番 NMN*²コラーゲン*オールナイトオーロラアイパッチ

9番 NMN*²バイオリフトラッピングマスク

NMN²やペプチド¹⁵配合の美容液は、もっちりとしたハリ感をサポート。アイクリームやアイパッチは目元の集中ケアに最適で、ラッピングマスクはフェイスラインまでしっかりケアできるのが魅力です。

自宅でスペシャルケアが叶う贅沢な内容となっています。

どちらのキットもミニサイズ仕様で、持ち運びやすく旅行にも最適。スキンケアを一式試せるので、ライン使いの良さを実感できるのもポイントです。

肌悩みに合わせて選べる2タイプは、初めての方はもちろん、既に愛用している方の持ち運び用にもおすすめ。毎日のケアに取り入れることで、肌の変化をじっくり楽しめます♪

*¹ グルタチオン、アスコルビン酸、3-O-エチルアスコルビン酸 (すべて整肌成分)

*² ニコチンアミドモノヌクレオチド(整肌成分)

*³ うるおいを与えることによる

*⁴ 整肌成分

*⁵ 2025年8月時点

*⁶ 整肌成分

*⁷ 整肌成分

*⁸ 整肌成分

*⁹ すべての方に刺激が起こらないわけではありません。

*¹⁰ グルコノラクトン（整肌成分）

*¹¹ カプリロイルサリチル酸（整肌成分）

*¹² 年齢に応じた潤いを与えるお手入れ

*¹³ DNA-Na（整肌成分）

*¹⁴ 整肌成分

*¹⁵ すべて整肌成分

*¹⁶ ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（整肌成分）

*¹⁷ 整肌成分

*¹⁸ 角質層まで

*¹⁹ 加水分解コラーゲン（整肌成分）

今こそ始めたい美肌ケア

透明感ケアとハリケア、どちらも叶えたい女性にぴったりのnumbuzinトライアルキット。

ミニサイズながら本格的なライン使いができる充実の内容で、自分の肌に合うスキンケアを見つける第一歩になります。

毎日のケアを少しアップデートするだけで、肌印象はぐっと変わるもの。今の自分に合ったアイテムで、理想の肌に近づいてみてください♡