最終回、卒業...！新人モデル3人が「最も印象深かった思い出」について語る♡

新人モデル3人が「Rayレギュラーモデル」をめざし、さまざまなことに挑戦する連載企画もついに最終回。今回は、1年間頑張った彼女たちの卒業を、最も印象深かったという企画とともにお届けします。どんな挑戦にもまっすぐ向きあってくれた3人のこれからの活躍にも目が離せません♡

Rayレギュラーモデルまでの道 憧れのRayモデルの座をつかみとれ♡ 『SBC湘南美容クリニックpresents TGC AUDITION 2025』 にてRay賞を獲得した3人が「Rayレギュラーモデル」をめざし、さまざまなことに挑戦してきた本企画もついに最終回。1年間頑張った、彼女たちの卒業を一緒に見届けてください。

1年間の連載を終えて、思い出をプレイバック 1年間たくさんのことを経験し、学んだ3人。なかでも、最も印象深かったという思い出を振り返ります！

Check! 山口知花（23才） Instagram：@___03_.chiii_ TikTok：@___03_.chiii_ 圧巻のポージング力に息をのんだ撮影見学回 「リアルな撮影現場の雰囲気を体感できた貴重な経験。加藤ナナさんのポージングを間近で拝見させていただき、『いつかこんなモデルさんになりたい！』と強く思った回でした」 2025年12月号 vol.7「プロのポージングを見学しよう！」 初めてプロにスタイリングしてもらいました♡ 「憧れのスタイリストさんにコーディネートしてもらえたのが、本当に嬉しかった！私服の一部を変えるだけで、こんなにもスタイルアップするんだと、プロの技に感動しました」 2026年1月号 ©山村祐太郎 vol.8 「プロのスタイリングで私服をあか抜け♡」

Check! 冨塚紫乃（17才） Instagram：@sino_.0623 TikTok：@shin_.0.623 最高にビジュ盛れしたプロメイクに感動♡ 「ヘア＆メイクさんにメイクをしてもらった、ごほうびのような回。このときに教えていただいたアドバイスを家で実践してみたり、自分メイクを変える大きなきっかけになりました」 2025年9月号 ©三つ葉ちひろ vol.4 「プロ直伝メイクでアカヌケよう！」 自分メイクが激変したパーソナルカラー診断 「ずっとイエベだと思っていたのに、まさかのブルベという診断結果にびっくりしました！診断で教わった、ブルベカラーのコスメに買い替えてから、自分なりにあか抜けた気がします」 2025年10月号 ©三つ葉ちひろ vol.5 「自分に似あうものをマスターしよう！」

Check! スミレ（17才） Instagram：@sumire_chan08 TikTok：@sumire_chan08 オトナな顔に変身できたメイクレッスン 「眉毛の描き方からシェーディングの塗り方など、細かな技術をプロから学べた貴重な経験。大人っぽいメイクが新鮮で、自分でもこのメイクができるように家に帰って練習しました！」 2025年9月号 ©三つ葉ちひろ vol.4 「プロ直伝メイクでアカヌケよう！」 とにかく緊張したポージングテスト 「前日は、とっても緊張して眠れませんでした。2位という悔しい結果でしたが、自分では、気がつかなかった改善点を教えてもらえて、とっても勉強になりました」 2026年2月号 ©藤原宏（Pygmy Company）vol.9 「ポージングテストにチャレンジ！」 撮影／山村祐太郎 ●掲載アイテムはすべて本人私物です。

Ray編集部 エディター 草野咲来