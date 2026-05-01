最終回、卒業...！新人モデル3人が「最も印象深かった思い出」について語る♡

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新人モデル3人が「Rayレギュラーモデル」をめざし、さまざまなことに挑戦する連載企画もついに最終回。今回は、1年間頑張った彼女たちの卒業を、最も印象深かったという企画とともにお届けします。どんな挑戦にもまっすぐ向きあってくれた3人のこれからの活躍にも目が離せません♡

Rayレギュラーモデルまでの道 

憧れのRayモデルの座をつかみとれ♡

『SBC湘南美容クリニックpresents TGC AUDITION 2025』 にてRay賞を獲得した3人が「Rayレギュラーモデル」をめざし、さまざまなことに挑戦してきた本企画もついに最終回。1年間頑張った、彼女たちの卒業を一緒に見届けてください。

最終回、卒業。

この1年間、なにもかもが初めてのなかで、ダイエットやポージングテストなど、どんな挑戦にもまっすぐ向きあってくれた3人。

残念ながら、レギュラーモデルとしての道は厳しく、合格には至らなかったけれど、この連載での経 験は必ずこれからの一歩につながると信じています。

また別の形で会える日を、3人の活躍を、これからも応援しています。

1年間の連載を終えて、思い出をプレイバック

1年間たくさんのことを経験し、学んだ3人。なかでも、最も印象深かったという思い出を振り返ります！

Check! 山口知花（23才）

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圧巻のポージング力に息をのんだ撮影見学回

「リアルな撮影現場の雰囲気を体感できた貴重な経験。加藤ナナさんのポージングを間近で拝見させていただき、『いつかこんなモデルさんになりたい！』と強く思った回でした」

2025年12月号 vol.7「プロのポージングを見学しよう！」

初めてプロにスタイリングしてもらいました♡

「憧れのスタイリストさんにコーディネートしてもらえたのが、本当に嬉しかった！私服の一部を変えるだけで、こんなにもスタイルアップするんだと、プロの技に感動しました」

2026年1月号 ©山村祐太郎 vol.8 「プロのスタイリングで私服をあか抜け♡」

Check! 冨塚紫乃（17才）

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最高にビジュ盛れしたプロメイクに感動♡

「ヘア＆メイクさんにメイクをしてもらった、ごほうびのような回。このときに教えていただいたアドバイスを家で実践してみたり、自分メイクを変える大きなきっかけになりました」

2025年9月号 ©三つ葉ちひろ vol.4 「プロ直伝メイクでアカヌケよう！」

自分メイクが激変したパーソナルカラー診断

「ずっとイエベだと思っていたのに、まさかのブルベという診断結果にびっくりしました！診断で教わった、ブルベカラーのコスメに買い替えてから、自分なりにあか抜けた気がします」

2025年10月号 ©三つ葉ちひろ vol.5 「自分に似あうものをマスターしよう！」

Check! スミレ（17才）

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オトナな顔に変身できたメイクレッスン

「眉毛の描き方からシェーディングの塗り方など、細かな技術をプロから学べた貴重な経験。大人っぽいメイクが新鮮で、自分でもこのメイクができるように家に帰って練習しました！」

2025年9月号 ©三つ葉ちひろ vol.4 「プロ直伝メイクでアカヌケよう！」

とにかく緊張したポージングテスト

「前日は、とっても緊張して眠れませんでした。2位という悔しい結果でしたが、自分では、気がつかなかった改善点を教えてもらえて、とっても勉強になりました」

2026年2月号 ©藤原宏（Pygmy Company）vol.9 「ポージングテストにチャレンジ！」

撮影／山村祐太郎

●掲載アイテムはすべて本人私物です。

Ray編集部 エディター 草野咲来

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