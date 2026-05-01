最終回、卒業...！新人モデル3人が「最も印象深かった思い出」について語る♡
新人モデル3人が「Rayレギュラーモデル」をめざし、さまざまなことに挑戦する連載企画もついに最終回。今回は、1年間頑張った彼女たちの卒業を、最も印象深かったという企画とともにお届けします。どんな挑戦にもまっすぐ向きあってくれた3人のこれからの活躍にも目が離せません♡
Rayレギュラーモデルまでの道
憧れのRayモデルの座をつかみとれ♡
『SBC湘南美容クリニックpresents TGC AUDITION 2025』 にてRay賞を獲得した3人が「Rayレギュラーモデル」をめざし、さまざまなことに挑戦してきた本企画もついに最終回。1年間頑張った、彼女たちの卒業を一緒に見届けてください。
最終回、卒業。
この1年間、なにもかもが初めてのなかで、ダイエットやポージングテストなど、どんな挑戦にもまっすぐ向きあってくれた3人。
残念ながら、レギュラーモデルとしての道は厳しく、合格には至らなかったけれど、この連載での経 験は必ずこれからの一歩につながると信じています。
また別の形で会える日を、3人の活躍を、これからも応援しています。
1年間の連載を終えて、思い出をプレイバック
1年間たくさんのことを経験し、学んだ3人。なかでも、最も印象深かったという思い出を振り返ります！
Check! 山口知花（23才）
Instagram：@___03_.chiii_
TikTok：@___03_.chiii_
圧巻のポージング力に息をのんだ撮影見学回
「リアルな撮影現場の雰囲気を体感できた貴重な経験。加藤ナナさんのポージングを間近で拝見させていただき、『いつかこんなモデルさんになりたい！』と強く思った回でした」
初めてプロにスタイリングしてもらいました♡
「憧れのスタイリストさんにコーディネートしてもらえたのが、本当に嬉しかった！私服の一部を変えるだけで、こんなにもスタイルアップするんだと、プロの技に感動しました」
Check! 冨塚紫乃（17才）
Instagram：@sino_.0623
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最高にビジュ盛れしたプロメイクに感動♡
「ヘア＆メイクさんにメイクをしてもらった、ごほうびのような回。このときに教えていただいたアドバイスを家で実践してみたり、自分メイクを変える大きなきっかけになりました」
自分メイクが激変したパーソナルカラー診断
「ずっとイエベだと思っていたのに、まさかのブルベという診断結果にびっくりしました！診断で教わった、ブルベカラーのコスメに買い替えてから、自分なりにあか抜けた気がします」
Check! スミレ（17才）
Instagram：@sumire_chan08
TikTok：@sumire_chan08
オトナな顔に変身できたメイクレッスン
「眉毛の描き方からシェーディングの塗り方など、細かな技術をプロから学べた貴重な経験。大人っぽいメイクが新鮮で、自分でもこのメイクができるように家に帰って練習しました！」
とにかく緊張したポージングテスト
「前日は、とっても緊張して眠れませんでした。2位という悔しい結果でしたが、自分では、気がつかなかった改善点を教えてもらえて、とっても勉強になりました」
撮影／山村祐太郎
●掲載アイテムはすべて本人私物です。
Ray編集部 エディター 草野咲来