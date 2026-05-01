『名探偵コナン』1200話 置き配泥棒の部屋に倒れた男性の姿！
アニメ『名探偵コナン』の1200話「置き配泥棒多発中」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
1200話のあらすじはこちら。
＜1200話「置き配泥棒多発中」＞
置き配泥棒が多発しているマンションで、泥棒確保の依頼を受けた小五郎、コナン、蘭。泥棒は住人だと推理して張り込んでいた。しかし、ほんの一瞬目を離した隙に、荷物を持ち去られてしまう。泥棒を見失ってしまったコナン達だったが、逃走時の特徴と住人の証言から、泥棒の住む部屋に辿り着く。一向に出てこない泥棒の様子を確認するため、小五郎は隣人の協力を得てベランダから部屋を覗き込むが、そこには倒れた男性の姿が……
＞＞＞『名探偵コナン』1200話の先行カットをすべてチェック！（画像5点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
＜1200話「置き配泥棒多発中」＞
置き配泥棒が多発しているマンションで、泥棒確保の依頼を受けた小五郎、コナン、蘭。泥棒は住人だと推理して張り込んでいた。しかし、ほんの一瞬目を離した隙に、荷物を持ち去られてしまう。泥棒を見失ってしまったコナン達だったが、逃走時の特徴と住人の証言から、泥棒の住む部屋に辿り着く。一向に出てこない泥棒の様子を確認するため、小五郎は隣人の協力を得てベランダから部屋を覗き込むが、そこには倒れた男性の姿が……
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（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
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