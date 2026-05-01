女優の羽田美智子（57）が29日に更新されたYouTubeチャンネル「羽田美智子のChange of Life」に出演。顔が似ていると言われる女優を明かした。

動画ではプライベートでも親交が深い原沙知絵（47）がゲスト出演。羽田と2人で味噌作りに挑戦しながらトークに花を咲かせた。

羽田は原と10歳違いも相性がいいと語り「あと、顔が似てる」と笑顔。原も「顔が似てるって、同業ではうれしくないじゃない。でも自分でも似てるなって思う」と笑った。

写真を見て羽田か原か、当人同士も分からなくなるといい、羽田は「うちの母が間違ったの。うちの母しょっちゅう間違えるの。“美智子かと思ったら沙知絵ちゃんだった”って」と、母でも間違えるほどだとトーク。

原も「私も『特捜9』で昔のミッチー（羽田）の写真が出てきたのかな？それで私が“あれ！？私？”って間違ったこともあるぐらい」と振り返り「ミッチーの10歳若い時に似てるって言われて光栄です」と喜んだ。

この動画のコメント欄にはファンからも「お2人似てらっしゃいますね」「笑った時の顔が似てる」「姉妹の様」などの声が寄せられた。