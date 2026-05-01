ヘルシー料理で人気のチャンネル「HIRO Cooking」直伝！ダイエット中もOKな米粉クレープ
AIライター自動執筆記事
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料理YouTubeチャンネル「HIRO Cooking 簡単美味しいこだわりレシピ」が、「【ゆる四毒抜きレシピ】オートミール入り米粉クレープの作り方 ゆる四毒抜きのクレープレシピ トルティーヤ風に食事にも。脂質制限・ダイエット・節約にも!!」と題した動画を公開しました。油や乳製品、砂糖を使わず、ボウル一つで混ぜて焼くだけという、手軽でヘルシーなクレープレシピを紹介しています。
動画内で紹介された生地の材料は、米粉、オートミール粉、卵、水、そして隠し味の白味噌のみ。
作り方は至ってシンプルで、すべての材料をボウルに入れ、泡立て器でダマがなくなるまで混ぜ合わせます。生地が完成したらラップをして15分ほど寝かせるのがポイント。「寝かせることによって破れにくく、焼きやすくなります」と、綺麗に焼くためのコツを伝授しました。
フライパンで生地を焼く際は、回すよりも前後に振るように広げるのが綺麗に仕上げるポイント。表面が乾いたらサッとひっくり返し、両面をこんがりと焼き上げます。焼き上がったクレープは、薄っすらと焼き色がつき、素朴で美味しそうな仕上がりです。
動画の後半では、レタスや卵サラダを巻いた「トルティーヤ風」の食事系アレンジから、ハチミツや自家製クリーム、苺を添えたスイーツ系まで、多彩な楽しみ方を提案。「薄い塩味がアクセントになって、とっても美味しいです」と、その味わいを絶賛しました。
ダイエット中のおやつや、手軽な朝食にもぴったりのヘルシークレープ。ぜひ自宅で試してみてはいかがでしょうか。
動画内で紹介された生地の材料は、米粉、オートミール粉、卵、水、そして隠し味の白味噌のみ。
作り方は至ってシンプルで、すべての材料をボウルに入れ、泡立て器でダマがなくなるまで混ぜ合わせます。生地が完成したらラップをして15分ほど寝かせるのがポイント。「寝かせることによって破れにくく、焼きやすくなります」と、綺麗に焼くためのコツを伝授しました。
フライパンで生地を焼く際は、回すよりも前後に振るように広げるのが綺麗に仕上げるポイント。表面が乾いたらサッとひっくり返し、両面をこんがりと焼き上げます。焼き上がったクレープは、薄っすらと焼き色がつき、素朴で美味しそうな仕上がりです。
動画の後半では、レタスや卵サラダを巻いた「トルティーヤ風」の食事系アレンジから、ハチミツや自家製クリーム、苺を添えたスイーツ系まで、多彩な楽しみ方を提案。「薄い塩味がアクセントになって、とっても美味しいです」と、その味わいを絶賛しました。
ダイエット中のおやつや、手軽な朝食にもぴったりのヘルシークレープ。ぜひ自宅で試してみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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