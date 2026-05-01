お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が4月30日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。体調不良のため当面の間休養することを発表したお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）について語った。

「皆さんも心配していらっしゃる方もおられると思いますけども、日村くんがお休みされるということで」と切り出した岡村。「今年入ってから2回くらい日村くんとご飯食べに行ってて、3カ月前かな…一緒にお寿司食べて。その時は別に普通に、久しぶりにご飯を食べられるなんてみたいな話して、いろいろお話したんですけど」と振り返った。

「1カ月前くらいに日村くんと奥さんの神田（愛花）さんと一緒にご飯食べたんです」と回顧。「その時イタリアンだったんですけど、今考えたら、僕食細いじゃないですか？でも（日村が）僕と同じ量くらいしか食べてないんです。日村くんからしたら、もうちょっと食べられるんちゃうかなって」と感じた違和感を回想した。

相方の矢部浩之が「奥さんの前ではちょっと抑えてたんじゃないの？」と指摘すると「そうなんかもしれんね、もうちょっと食べたかったけど抑えてるのかもわかりませんけれども」とポツリ。「日村くん、土日ほとんどロケで居てないんですよ都内に。ロケ多いけど大丈夫？って聞いたら“全然大丈夫ですよ”って言ってた。金曜日『バナナマン』ラジオやっているじゃないですか。だから結構睡眠時間短いんちゃうの？3時までやっててそこから地方行くんだから朝早いんちゃうの？って言ったら“結構早いです”って。体大丈夫？って言ってたら“全然大丈夫ですよ”って言ってたんよ」と当時の会話を明かした。

「“睡眠時間短くても全然大丈夫なんです”そうなんだすごいね、なんて言ってたんですけど」というも「やっぱりこれ…53（歳）。50（歳）になってきて体が追いついてけーへんのよ」と説明。「20代30代はちょっと無理できる」とぼやいていた。