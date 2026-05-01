SKINFOOD新作マスク登場♡桃のうるさら肌を叶える限定ケアアイテム

季節の変わり目や紫外線が気になるこれからの時期、ベタつきと乾燥のバランスに悩む方も多いはず。そんな女性におすすめなのが、SKINFOODの新作「ピーチコットンジンクPCAマスク」と数量限定セット。桃由来のうるおいとさらさら感を両立した“うるさら肌”へ導くアイテムは、毎日のケアを心地よく格上げしてくれます♡

桃の恵みで叶えるうるさら肌

ピーチコットンラインは、ビタミンCを豊富に含むフレッシュな桃に着目したスキンケアシリーズ。

韓国・慶尚北道で育った桃由来のモモ果実エキス(※4)を配合し、肌荒れ防止やコンディションを整えるケアが期待できます。

さらに、ZINC PCA(※5)やカラミン(※6)を配合することで、ベタつきを抑えながらなめらかな肌へ導くのが特徴。

外はさらさら、内側(※2)はしっとりとうるおう理想的な肌バランスをサポートします。

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1週間集中ケアのシートマスク

「ピーチコットンジンクPCAマスク（7枚入り）」は、1箱990円（税込）で展開。桃の果肉のようにぷるんとしたピンクゼリーシートが特徴です。

マイクロニードルパンチング技術を採用したシートは、エッセンスをたっぷり含み肌にぴたっと密着。210gもの美容液が含まれており、最後の1枚までしっとり感が続きます。

軽やかなウォーターフォーミュラで、べたつかず快適な使い心地も魅力。

毎日1枚の使用で、1週間集中ケアが可能。皮脂やテカリが気になる日や、さらっとした保湿ケアを求める方にぴったりです。

数量限定のパッドセットも注目

数量限定の「ピーチコットンジンクPCAパッド企画セット」は、2,970円（税込）。ハート型が可愛い化粧水パッドに、トーンアップクリームミニ（15mL）が付いた特別セットです。

パッドはふき取りとして日常使いできるほか、2枚に割いて部分パックとしても活用可能。モモ果実エキス(※4)がうるおいを与えながら、余分な皮脂をケアします。

トーンアップクリームは、しっとりとした保湿感とともに、ナチュラルな明るさを演出(※8)。すっぴん風の透明感を引き出したいときにもおすすめです。

発売場所：全国のロフト（一部店舗を除く）・ロフト公式ネットストア、PLAZAの店舗（一部店舗を除く）・PLAZAオンラインストア・公式オンラインショップ

※順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況が異なる場合がございます。

先行発売日：2026年4月18日(土)より順次発売

(※1)一部店舗を除く。順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況と在庫状況が異なる場合がございます。

(※2)角質層まで

(※3)原料的な特性に限る

(※4)モモ果実エキス(皮膚コンディショニング剤)

(※5)PCA亜鉛(皮膚コンディショニング剤)

(※6)吸着剤

(※7)保湿により毛穴を目立ちにくくすること

(※8)メイク効果による

この春夏は“桃肌ケア”で差をつけて

うるおいとさらさら感を同時に叶えるピーチコットンシリーズは、これからの季節に頼れる存在♡毎日のスキンケアに取り入れることで、心地よく整った肌へと導いてくれます。

数量限定セットは特に人気が予想されるので、気になる方は早めのチェックを。桃のやさしい香りに包まれながら、自分らしい美しさを楽しんでみてください♪