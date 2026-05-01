TBS「Nスタ」日曜版などの気象キャスターを務めていた気象予報士の高安奈緒子さん（33）が1日までに自身のインスタグラムを更新し、第2子出産を報告した。

「先日、第二子となる女児を出産いたしました」と報告。「まさかのBig Babyで 妊娠中から大変なことも多かったのですが 母子共に無事に退院することができました」とすでに退院していることも明かした。

「二人育児は思っていた以上に大変ですが 新生児の可愛さ、尊さに癒されています」と喜び。「長女も複雑な気持ちを抱きつつ妹を可愛がり 日々の生活を頑張ってくれていて 感謝するとともに、そのいじらしい姿に涙が出そうな毎日です」とつづった。

「そして、改めて今回の出産で命の誕生に感動し 今はまだ小さい娘たちがこの先良き人生を送れるよう願うばかりです」とした。

「育児や家庭の事情により 番組出演などのお仕事からは一旦離れることとなりましたが SNSはマイペースながらも続けていきますので 引き続きよろしくお願いいたします（（YouTubeもいつかは動くので待ってて、、）」と呼びかけた。

高安さんはウェザーマップ所属の気象予報士で、TOKYO MX「モーニングFLAG」、TBS[Nスタ」日曜版で気象キャスターを務めていた。2023年7月に第1子・長女を出産。今年に入り第2子妊娠を受け、同1月にレギュラー番組を卒業していた。