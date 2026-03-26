この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「GWなのにキロ100円以下…！「謎クエ」を無視して、救世主ロケットで大逆転！《ロケットナウ配達員》」を公開しました。動画では、ゴールデンウィークの平日扱いの日に、Uber Eatsの低単価に苦しみつつも「ロケットナウ」を駆使して効率的に稼ぐ昼稼働の様子を紹介しています。



この日のUber Eatsは、6回配達で900円という低いクエストしか提示されず、単価も1キロあたり100円を割る厳しい状況でした。せーけんさんは「謎クエ900円だともう言うても雀の涙みたいなもんなので」と語り、クエストに縛られない立ち回りを選択します。



代わりにメインとして活用したのが「ロケットナウ」です。ロケットナウでは1000円超えの高単価案件が次々と舞い込み、せーけんさんは「ロケットのミッションを優先で狙った方が稼げそう」と判断。複数の配達アプリを柔軟に使い分けることで、効率よく配達件数を重ねていく姿が収められています。



また動画の後半では、視聴者から寄せられた板橋での配達員事故のニュースに関するコメントを取り上げています。自身も自己現場に遭遇した経験から「他人事じゃないなとかなり気が引き締まりました」と語り、荒い運転に対する危機感と安全運転の大切さを視聴者と共有しました。



昼ピークの稼働を終え、11件の配達でミッション報酬を含めて時給約2500円を達成しました。厳しい条件下でもプラットフォームの特性を見極め、柔軟に立ち回るせーけんさんの実践的なノウハウは、日々の稼働をアップデートするヒントになりそうです。