◇セ・リーグ 巨人2―3広島（2026年4月30日 東京ドーム）

巨人の新助っ人右腕、フォレスト・ウィットリー投手（28）が6回無安打無失点の好投も、左足をつるアクシデントと5四球の内容もあって降板した。「意識はあったけれど、同時に、何回も勝手に歩かせてしまうような状況を作ったので」と悔やんだ。

4回1死まで圧巻の完全投球。だが、6回2死一、二塁で打者・小園へのカウント2ボール1ストライクからの4球目。踏み出した左足を滑らせ、投球後に左足を気にして一旦、ベンチに下がった。

「滑った時にハムストリングが吊ってしまった。ミネラルとかを飲むことによって、一時的に良くなった。周りからはもうやめとこうと話はあったんですけど、自分として闘争心が湧いてるような精神状態だったので、自分で行きたいと」と再びマウンドへ。小園を二ゴロに仕留めた。

6回終了後には阿部監督から「お疲れ様」とねぎらわれ、「一定の球数にいくと、投球の質が落ちるから対策しなきゃね」と次回への注文も受けた。大記録は逃したものの、6回を92球、無安打無失点10奪三振の快投ショー。左足の状態については「おそらく明日（1日）も大丈夫」と話した。