公開17日間で観客動員533万人、興行収入79.8億円を突破した劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（東宝発表）。『名探偵コナン』とコラボしたイベントが各地で開催されています。

サンシャインシティ（東京・池袋）では、『名探偵コナン 風駆ける天空都市（かぜかけるサンシャインシティ）』と題し、サンシャイン60展望台 てんぼうパークをはじめ、サンシャイン水族館、専門店街アルパ・スカイレストランなどサンシャインシティ各所でイベントが開催されています。

サンシャイン60展望台 てんぼうパークでは、第1弾・第2弾でストーリーが異なる謎解きを実施。ここでしか買えないコナングッズがそろう“名探偵コナンプラザ”が期間限定で登場。さらに、サンシャイン水族館ではイベント期間限定の特別なアシカパフォーマンスを初開催しているということです。

イベント期間中は館内の各所にオリジナルフォトスポットが登場し、『名探偵コナン』一色に染まります。

■首都圏の27駅・新幹線の2駅に人気キャラクターが登場

JR東日本は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）』の公開を記念し、江戸川コナンや工藤新一、毛利蘭などの人気キャラクターが登場する『JR東日本 名探偵コナンスタンプラリー』を開催しています。首都圏の27駅および新幹線の仙台駅・長野駅に名探偵コナンのキャラクターたちが登場します。

そのほか、駅構内特別アナウンスや名探偵コナン謎解きチャレンジ、名探偵コナンカードゲームに関するイベントも実施されています。

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）』の舞台となった場所を巡るバスツアーも開催されています。ツアーは、前編コースと後編コースの2パターンあり、それぞれ巡回する場所が異なります。ツアー中はコナンと萩原千速のとり下ろしガイドで各舞台を説明してくれるとのことです。

■水陸両用バス『スカイダック横浜』がコラボ

特別ラッピングデザインの水陸両用バス『スカイダック横浜』も登場。映画の舞台である横浜の街を、水陸両用バス『スカイダック横浜』でドライブとクルージングを通して体感できる特別企画となっています。

■劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）』

劇場版29作目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）』は、神奈川・横浜を舞台に“風の女神”と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速が、暴走する謎の“黒いバイク”（ルシファー）の正体に迫る物語です。