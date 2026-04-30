食事量を減らしても痩せられない…。40代以降に見直したい“食事のタイミング”
「食事量は減らしたのに、体重が落ちにくい」と違和感を感じたことはありませんか？40代以降は代謝や体のリズムがゆるやかに変化しやすく、“何を食べるか”だけでなく“いつ食べるか”によって体への影響が変わりやすくなります。そこで見直したいのが“食事のタイミング”です。
夜に偏ると“使いきれない”状態になりやすい
日中は活動量が多く、摂ったエネルギーを使いやすい時間帯。一方で夜は体が休息に向かう時間帯です。そのため、夜に食事が偏ってしまうと、エネルギーを消費しきれずに残りやすくなります。特に就寝前の食事は消化の負担にもなりやすく、翌朝のすっきり感にも影響しやすいのが現実です。
朝〜昼に“分けて摂る”ほうが整いやすい
１日の前半にエネルギーを分けて摂ることで、日中の活動の中で使いやすくなります。朝はしっかり食べられなくても、少量でも取り入れることで体のリズムが整いやすくなり、その後の食事量のコントロールにもつながります。結果として、１日のバランスが自然と整いやすくなります。
食事の間隔を“空けすぎない”ことが過食を防ぐ
食事の間隔が空きすぎると、強い空腹状態になりやすく、次の食事で一気に食べ過ぎてしまうことがあります。目安は４〜５時間程度。軽くでも口にすることで血糖値の急激な変動を抑えやすくなり、安定した食習慣につながります。
今日からできるシンプルな整え方
無理に食事量を減らすのではなく、タイミングを少し整えるだけでも体の反応は変わりやすくなります。ポイントは「できる範囲で続けること」。生活の中で取り入れやすい2つの工夫を意識してみてください。
普段より30分〜１時間早めることで、体がエネルギーを使える時間を確保しやすくなります。完全に大きく変えなくても、「少し前倒し」にするだけでも変化につながりやすくなります。
（２）朝は“ひと口”でもOK
ヨーグルトや卵など、少量でも口にすることで体内リズムが整いやすくなります。「しっかり食べなければ」と考えすぎず、続けやすい形で取り入れることが大切です。
40代以降は「何を食べるか」だけでなく「いつ食べるか」も重要。もちろん体質や生活リズムによって感じ方には個人差がありますが、タイミングを整えるだけでも無理のない変化につながっていくでしょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞
🌼やせやすいのはどっち？朝食を抜くvs夜を控える。大人世代の“食事タイミング”の選び方