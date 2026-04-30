死に場所を探していたら猫が支配する異世界へ!?“野良人間”として殺処分のはずが猫の情で執行猶予中【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
気が付いたら主人公は牢屋に捕らえられていて、猫耳を生やした種族の者たちから「野良人間」と呼ばれ、処刑の日程について検討されていた!!何がどうなっているのかわからない状況ながらも、崖っぷちに立たされていることだけはしっかり理解できた。
本作の作者は漫画家の新田せん(@nittasen)さん。実は新田さんはSNS上に推し猫がたくさんいるほどの猫好き！過去にも猫語翻訳アプリをモチーフにした作品なども描いている。この作品を描いたきっかけや構想について話を聞いてみた。
猫が支配する異世界「ニャジプト王国」へ迷い込んだ主人公は、牢屋で女王様に処刑を言い渡されてしまう！野良猫が殺処分されるように、異世界では“野良人間”が殺処分される、猫と人間の立場が逆転した世界…。しかし刑の執行はされず、ひたすら牢屋生活を送ることになったうえに、女王様は“野良人間”の恥ずかしい姿の数々を撮影して、SNSにアップし全世界へ拡散！まるで人間がペットの日常を公開するかのようで、絶望する主人公であった…。
本作「女王様、俺を殺す気ありますか？」を描こうと思ったきっかけについて、作者の新田せんさんは「人間だったら絶対に恥ずかしいだろう姿をSNS上にさらされている猫さんたち(例えばトイレ中とか、ニャンタマとか笑)を見ていて、ふと立場を逆転させてみたくなりました(笑)」と教えてくれた。
本作では“野良人間”は殺処分のはずだが、現・女王様になってからは刑の執行がされていないという描写も見られる。女王様のキャラクターについて新田さんに伺うと「物心つく前の子猫の頃から帝王学を叩き込まれ『残酷であれ』と育てられていますが、人情(猫情？)が邪魔して冷徹になりきれません。猫のすることですからどこか抜けていてかわいいのです」と、人間に対して情もあるようだ。また、続編の予定はないそうだが、牢屋の主人公については「主人公はたぶん、牢屋でもあの調子で幸せに暮らしていくのではないかと思います」と、今後も安泰そうだ。
猫に限らず、ペットとして飼われている動物には、プライバシーがほぼないに等しい…。ペットの気持ちがわかる本作、ぜひ読んでみて。
取材協力：新田せん(@nittasen)
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