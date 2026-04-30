【ウルトラマン】横浜の街で怪獣と大バトル！ ARアクション体験が6月5日スタート
2026年6月5日（金）から11月30日（月）までの約半年間、横浜赤レンガ倉庫を中心に横浜エリアを舞台とした都市周遊型ARアクション体験「緊急指令！ウルトラ マルチバース 地球防衛大作戦 in 横浜赤レンガ倉庫」が開催される。
＞＞＞バトルシーンの登場キャラクターや体験イメージをチェック！（写真7点）
本コンテンツは、ウルトラマンシリーズを題材にした完全書き下ろしオリジナルシナリオによる、現実の街と物語がテクノロジーによって融合するエンターテインメント。
参加者は科学特捜隊の新人調査員として、横浜赤レンガ倉庫に設けられた科学特捜隊 横浜支部（特設ブース）で体験キットを受け取り、ミッションに必要な最新鋭のツール「ウルトラスキャナー*」を起動させると体験がスタート。
横浜の上空に現れた「時空のゆがみ」が発端となり、別次元の脅威が潜む危険区域へと街が変貌！ 横浜の街を危機から救い出し平和を守るという緊急ミッションに、「科学特捜隊 横浜支部」の新人調査員として挑んでいく。
横浜赤レンガ倉庫周辺に発生した怪獣の痕跡や影など、ヒントを見つけながら各スポットを巡り、怪獣発生の原因を特定しながら各地点で発生する任務をこなし、ウルトラヒーローをサポートしていこう。
スマートフォンをお持ちであれば、ARの知識がなくてもどなたでも楽しめる体験設計になっており、簡単な操作を覚えれば、お子様でも各ミッションを達成することができる。横浜の街を巡る中でどんなウルトラヒーローや怪獣に遭遇するのか？ 息つく暇もない展開の末にどんなエンディングが待ち受けているのか！？
新感覚のストーリー没入型ARアクション体験をぜひ楽しんでほしい。
（C）円谷プロ
＞＞＞バトルシーンの登場キャラクターや体験イメージをチェック！（写真7点）
本コンテンツは、ウルトラマンシリーズを題材にした完全書き下ろしオリジナルシナリオによる、現実の街と物語がテクノロジーによって融合するエンターテインメント。
横浜の上空に現れた「時空のゆがみ」が発端となり、別次元の脅威が潜む危険区域へと街が変貌！ 横浜の街を危機から救い出し平和を守るという緊急ミッションに、「科学特捜隊 横浜支部」の新人調査員として挑んでいく。
横浜赤レンガ倉庫周辺に発生した怪獣の痕跡や影など、ヒントを見つけながら各スポットを巡り、怪獣発生の原因を特定しながら各地点で発生する任務をこなし、ウルトラヒーローをサポートしていこう。
スマートフォンをお持ちであれば、ARの知識がなくてもどなたでも楽しめる体験設計になっており、簡単な操作を覚えれば、お子様でも各ミッションを達成することができる。横浜の街を巡る中でどんなウルトラヒーローや怪獣に遭遇するのか？ 息つく暇もない展開の末にどんなエンディングが待ち受けているのか！？
新感覚のストーリー没入型ARアクション体験をぜひ楽しんでほしい。
（C）円谷プロ
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