高橋一生が主演を務め、斎藤工、水上恒司が共演するPrime Originalドラマ 『犯罪者』が、7月17日よりPrime Videoで世界独占配信されることが決定した。

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本作は、『相棒』シリーズ（テレビ朝日系）などで脚本を手がける太田愛の同名小説を実写化するクライムサスペンス。監督は『エゴイスト』の松永大司、脚本は『科捜研の女』シリーズ（テレビ朝日系）などの櫻井武晴が担当する。

誠実さゆえに周囲から孤立してしまう刑事・相馬を演じるのは、NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』や『岸辺露伴』シリーズ（NHK総合）などの高橋。さらに、フリーライター・鑓水を斎藤、無差別殺傷事件を生き延びた青年・修司を水上がそれぞれ演じる。

白昼の駅前広場で4人が刺殺される通り魔事件が発生。犯人は事件直後、薬物中毒が原因で死亡した姿で発見される。ただひとり助かった青年・修司（水上恒司）は、搬送先の病院で見知らぬ男から「逃げろ。あと10日生き延びれば助かる」と謎の警告をされる。病院を抜け出して自分のアパートに戻った修司は、そこで謎の暗殺者に再び襲撃されるが、間一髪のところで、事件の捜査に来ていた刑事の相馬（高橋一生）に助けられる。相馬は友人のフリーライター・鑓水（斎藤工）に修司を匿うよう依頼するのだった。なぜ修司は再び狙われたのか。そして10日間生き延びたら助かる理由とは。息が全く合わないながらも、通り魔事件の真相を調べはじめる3人。するとその事件の裏には企業による隠蔽、政界との癒着、そしてある奇病の存在という、幾重にも絡み合った謎の先に待ち受ける衝撃の真相が待ち受けていた。

あわせて公開されたティザービジュアルには、相馬、鑓水、修司の3人が鋭いまなざしで前を見据える姿が写し出されている。さらにビジュアル全体には、本作の物語の核心へとつながる数々の重要なシーンが、断片的なモザイクとしてちりばめられており、事件の真相に迫ろうとする3人の運命が複雑に交錯していく様子が表現されている。

コメント高橋一生（相馬役）いま自分が感じている違和感や閉塞感の正体に輪郭が与えられたように感じ、松永大司監督と話しているうちに、この作品は単なる刑事ドラマではなく、「犯罪」という言葉の裏にある構造や、人が無自覚に何かに加担してしまう現実を描いたものなのではないかと思うようになりました。その中で抗い続ける人たちの姿が見えてきたことで、自分自身の生き方や立ち位置を見つめ直すきっかけになるのではないか、そんな予感と共に、この作品に関わらせていただくべきだと思えました。この作品がご覧になる方それぞれの中に、何かを残すものになればと思っています。

斎藤工（鑓水役）理不尽な巨悪と対峙する個人達。2人でも4人でもなく“3人”と言う数字が、人数が妙に説得力を持ち、三つ編みのごとく絡み合いもたらす奇跡がそこにあるのではないか。私ごとですが、この作品以前、以後と、自分の表現との向き合いが大いに変わる稀有な時間でした。

水上恒司（修司役）高橋さん松永監督の受け売りになりますが、今作品は理不尽に立ち向かう物語であり、様々な理不尽に多種多様なキャラクター達がそれぞれの選択を取っていく様に見応えがあるようになっています。そんな作品に巡り合い揉まれながら喰らいついた撮影の中で、私は多くの学びがありました。錚々たる役者の皆様と優秀なスタッフの皆様に、これから芝居をしていく勇気と希望を頂きました。もうしばし皆様の元にお届けできる日までお待ちくださいませ。

松永大司（監督）太田愛さんの小説デビュー作品である『犯罪者』。そこには作家としての凄まじい熱量が込められていました。脚本家の櫻井さんが原作の複雑な構成をシナリオに落とし込み、高橋一生、斎藤工、水上恒司という素晴らしい俳優たちがそれぞれの役を本当に繊細に演じてくれました。作品として上手くまとめる事を目指さず、原作の持つ圧倒的な熱量に後押しされ、日々挑戦する覚悟で4カ月間の撮影に挑みました。この作品が世界の人々にどのように届くのか、今から楽しみで仕方ありません。

太田愛（原作）これまで映像化のお話はいくつかいただいていたのですが、お声がけに感謝しつつもお断りしてきました。脚本家時代の経験から本作は映像化に際してスポンサー等の様々な事情により、物語の根幹に関わる部分の変更が避けられないと考えていたからです。今回はこれ以上ない形での映像化のお話をいただき、それならば原作をお預けしようと決めました。私の手を離れ、映像作品となった『犯罪者』を拝見できる日を心から楽しみにしています。

大石圭介（プライム・ビデオ ジャパンカントリーマネージャー）高橋一生さん、斎藤工さん、水上恒司さんという、比類なき才能を持つ3人の共演によって生み出された、人間の業と希望が交錯する極上のサスペンスをお届けできることを光栄に思います。緻密なストーリーと息を呑む映像美が融合した本作は、既存のファンのみならず、世界中のお客様の心に深く刻まれると確信しています。一発逆転をかけた命懸けの戦いを、ぜひPrime Videoでお楽しみください。（文＝リアルサウンド編集部）