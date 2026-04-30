鎖骨見せのとっておきテクは必見！【森香澄】が語る「ランジェリー風ビスチエ」の魅力って？

多数のバラエティ番組に加え、ドラマや映画への出演と幅広く活躍している森香澄さんが、“肌見せすたいる”をまとってRayにカムバック！今回は、そんな香澄さんに「ランジェリー風ビスチエの魅力」について語っていただきました。魅惑的なビジュアルとともにお楽しみください♡

森香澄の夏先取り肌見せすたいる トレンドと品のよさを詰め込んで♡ あざとさも上品さも、ガーリーさもオトナの色気も……。どんどん魅力を増している森香澄さんが、ぷりかわな“肌見せすたいる”をまとってカバーガールにカムバック♡ 香澄さんがプライベートで肌見せするときの着こなしルールや、もっと可愛く魅せるためのボディケア事情も特別に教えてもらいました。

ランジェリー風ビスチエはバレエコアで儚げに 「ビスチエってすごくキャッチーなアイテムなのに、重ね着の仕方で雰囲気が変わる。この着回し力の高さが、個人的にもすごく好きです。 今回着たようなふんわり甘いビスチエは、プライベートならデニムパンツをあわせて着たい気分。あと、このくらい肩や鎖骨が見えるときはハイライトを塗ります。 ちょっとキラッとするだけで、可愛さも顔まわりの透明感もアップする気がするんで♡」 フラワーレイヤードトップス 27,500円、フラワートリムレギンス 32,000円、白バルーンスカート 48,400円／以上POOLDE メリージェーン 26,400円／メリッサxスーザン ファン（メリッサシューズ ジャパン） PROFILE 森香澄 もり・かすみ●1995年6月16日生まれ、東京都出身。多数のバラエティ番組に加え、ドラマや映画への出演と幅広く活躍。 SNSなどで発信する美容方法やファッションへの、女のコからの注目度もますます上昇中。 撮影／須江隆治（See）スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／paku☆chan 取材・文／政年美代子

Ray編集部 編集長 山本八重