【ひらがなクイズ】解けたらすごい！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは異国の情緒
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、活動的な足元を支える履物、独自の風土が宿る文化的な表現、そして情報の聞き取りに関する用語から3つの言葉を選びました。空欄を埋めて完成する響きを丁寧に手繰り寄せ、共通する2文字を特定してみてください。
□□ーかー
え□□っく
り□□んぐ
ヒント：ゴム底などで作られた、歩行や運動に適した履物。そして、音声を注意深く聞いて内容を理解する、語学などの訓練方法を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「すに」を入れると、次のようになります。
すにーかー（スニーカー）
えすにっく（エスニック）
りすにんぐ（リスニング）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、活動的な足元を支える靴、独自の文化圏を感じさせる表現、そして情報の聞き取りという、生活の異なる側面を切り取った3つのカタカナ語が並びました。ひらがなの「すに」という共通の音が、それぞれの言葉の中で音の骨組みとして機能し、全く別の意味を持つ言葉同士を鮮やかにつないでいます。知識の引き出しを丁寧に整理して、正解を導き出せたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、活動的な足元を支える履物、独自の風土が宿る文化的な表現、そして情報の聞き取りに関する用語から3つの言葉を選びました。空欄を埋めて完成する響きを丁寧に手繰り寄せ、共通する2文字を特定してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ーかー
え□□っく
り□□んぐ
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正解：すに正解は「すに」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すに」を入れると、次のようになります。
すにーかー（スニーカー）
えすにっく（エスニック）
りすにんぐ（リスニング）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、活動的な足元を支える靴、独自の文化圏を感じさせる表現、そして情報の聞き取りという、生活の異なる側面を切り取った3つのカタカナ語が並びました。ひらがなの「すに」という共通の音が、それぞれの言葉の中で音の骨組みとして機能し、全く別の意味を持つ言葉同士を鮮やかにつないでいます。知識の引き出しを丁寧に整理して、正解を導き出せたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)