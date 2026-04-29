3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。歩行に適した靴、独自の文化様式、音声の聞き取りをヒントに、共通のひらがな2文字を導き出しましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、活動的な足元を支える履物、独自の風土が宿る文化的な表現、そして情報の聞き取りに関する用語から3つの言葉を選びました。空欄を埋めて完成する響きを丁寧に手繰り寄せ、共通する2文字を特定してみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ーかー
え□□っく
り□□んぐ

ヒント：ゴム底などで作られた、歩行や運動に適した履物。そして、音声を注意深く聞いて内容を理解する、語学などの訓練方法を思い浮かべてみてください。

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正解：すに

正解は「すに」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「すに」を入れると、次のようになります。

すにーかー（スニーカー）
えすにっく（エスニック）
りすにんぐ（リスニング）

どれも正しい言葉になりますね。今回は、活動的な足元を支える靴、独自の文化圏を感じさせる表現、そして情報の聞き取りという、生活の異なる側面を切り取った3つのカタカナ語が並びました。ひらがなの「すに」という共通の音が、それぞれの言葉の中で音の骨組みとして機能し、全く別の意味を持つ言葉同士を鮮やかにつないでいます。知識の引き出しを丁寧に整理して、正解を導き出せたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)