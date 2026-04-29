漫画の主人公すぎる！卓球“鬼の平野”メンタルを鍛えるため“雀鬼”桜井章一に弟子入り！？
「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。“鬼の平野”こと元卓球日本代表・平野早矢香が登場した4月28日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！
【動画】漫画の主人公すぎる！卓球“鬼の平野”メンタルを鍛えるため“雀鬼”桜井章一に弟子入り!?
今回のゲストは、「世界卓球2026ロンドン100周年大会」から、“鬼の平野”の異名を持つ解説の元卓球日本代表・平野早矢香。自ら「鬼の平野です」と名乗り笑顔で登場すると、「にこやかだと逆に怖い（笑）」と伊集院。
今大会の見どころは、「男女ともに金が狙える位置に成長している」と平野。一昨年、女子は王者・中国に2勝し団体戦で銀メダル、去年は男子ダブルスが64年ぶりの金メダルを獲得、今年こそ悲願達成なるか!?
今大会から大会方式が一新。平野によると「グループリーグの初戦からメダル決定戦」で、世界ランキング上位7チーム＋開催地のチームが火花を散らす。
平野が推す日本の注目選手は、女子は17歳の張本美和選手。「17歳の卓球じゃない。もう完成されている。かつメンタルも安定していて、試合の勝負所で変戦術の転換もできる。ここから世界卓球を引っ張っていく存在」と大絶賛。佐久間は「17歳の今を見ていると、大河ドラマ的にこの後もずっと楽しめるってことだよね」と。
男子は、左利きの松島輝空選手。張本美和選手の兄で日本のエース・張本智和選手に、松島選手の左が加わったことで、日本チーム全体の大きな底上げに。さらにシングルスのみの5試合の団体戦では、1チーム3名のうち2人が最大2回出場するため、対戦相手としては張本、松島から3試合勝ち取ることが難しいのだという。
熱弁が止まらない平野に、佐久間から「ちょっと待って、楽しそうすぎる」とストップがかかり、一同爆笑！
当番組の進行役・中根舞美アナウンサーと共演する「スポーツ リアライブ〜SPORTS Real＆Live〜」でもアツい卓球解説を繰り広げている平野。
CM中も共演者に「この選手のサーブはこうですよ」「だからこの角度が」など見どころを猛アピールしているそう。しかし、ルールが細かくなる中、卓球経験のない人にテクニックを伝えるのは難しく、さらにシステム変更で選手がボールを拾いにいく時間がなくなったため「解説できる尺が減っている」と苦言を!?
伊集院が、試合の生中継を見た上で、さらに深夜にリプレイ放送し「『相席食堂』スタイルで『ちょっと待てぃ!!』で」止めて話し足りなかったところ解説することを提案すると、平野も乗り気に。
解説だけでなく、選手としてもレジェンドだった五輪メダリストの平野。“鬼の平野”の異名で知られる通り、試合中の表情も個性的だった。審判から「相手に威嚇するのはダメ」と怒られたことがあるそうだが、平野としては「自分の弱いところを隠そう」としたところ険しい表情になったという。実は、メンタルが弱かったという平野は…
平野「メンタルが弱かったから、勝負に対する心構えを学ぼうと、『雀鬼』とも呼ばれた麻雀の桜井章一さんの元に行ったぐらいですうとから。気持ちひとつでお手紙を書いて、お電話をして、雀荘に行った」
佐久間「ちょっと漫画すぎる、漫画の主人公すぎる」
一同爆笑！
佐久間「何を教わったんですか」
平野「体の使い方なんかも教えてもらったり。雀荘で素振りして『平野さん、左手の使い方がうまく使えていない』って。卓球でいうフリーハンドですね、みたいな。そういう体の使い方から始まって、試合の流れのアドバイスを」
佐久間「それはたしかにメンタルですよね」
平野「相手との駆け引きみたいなところで、いろんなお話を」
伊集院「麻雀上手い人は流れの話するもんね。『いくところ、いかないところみたいなのが分かんないと勝てませんよ』って」
平野によると、卓球は選手同士の距離が近いため、相手の表情や仕草から「弱気になっているな」「ベンチのアドバイス欲しがっているのかな」と読み取り、駆け引きをしているという。
平野「視聴者目線としては打っているところをみなさん観られると思うんですが、打ってない時間も観てほしんですね。選手がどこを見てるとか、どんな表情をしてるとか」
伊集院「絶対『卓球相席食堂』やった方がいいよ」
平野「ぜひお願いします！その時は（水谷）隼ちゃんじゃなくて私呼んでくださいね」
一同爆笑！
この他、平野が娘に卓球をさせたくない話も。自分が指導しても「上手くいくイメージが湧かない」という理由とは？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
平野早矢香が引退を決めた理由、鬼の平野バラエティで覚醒!?など配信オリジナル動画も配信！
【動画】漫画の主人公すぎる！卓球“鬼の平野”メンタルを鍛えるため“雀鬼”桜井章一に弟子入り!?
“鬼の平野”雀士に学んだ勝負への心構え
今回のゲストは、「世界卓球2026ロンドン100周年大会」から、“鬼の平野”の異名を持つ解説の元卓球日本代表・平野早矢香。自ら「鬼の平野です」と名乗り笑顔で登場すると、「にこやかだと逆に怖い（笑）」と伊集院。
今大会の見どころは、「男女ともに金が狙える位置に成長している」と平野。一昨年、女子は王者・中国に2勝し団体戦で銀メダル、去年は男子ダブルスが64年ぶりの金メダルを獲得、今年こそ悲願達成なるか!?
今大会から大会方式が一新。平野によると「グループリーグの初戦からメダル決定戦」で、世界ランキング上位7チーム＋開催地のチームが火花を散らす。
平野が推す日本の注目選手は、女子は17歳の張本美和選手。「17歳の卓球じゃない。もう完成されている。かつメンタルも安定していて、試合の勝負所で変戦術の転換もできる。ここから世界卓球を引っ張っていく存在」と大絶賛。佐久間は「17歳の今を見ていると、大河ドラマ的にこの後もずっと楽しめるってことだよね」と。
男子は、左利きの松島輝空選手。張本美和選手の兄で日本のエース・張本智和選手に、松島選手の左が加わったことで、日本チーム全体の大きな底上げに。さらにシングルスのみの5試合の団体戦では、1チーム3名のうち2人が最大2回出場するため、対戦相手としては張本、松島から3試合勝ち取ることが難しいのだという。
熱弁が止まらない平野に、佐久間から「ちょっと待って、楽しそうすぎる」とストップがかかり、一同爆笑！
当番組の進行役・中根舞美アナウンサーと共演する「スポーツ リアライブ〜SPORTS Real＆Live〜」でもアツい卓球解説を繰り広げている平野。
CM中も共演者に「この選手のサーブはこうですよ」「だからこの角度が」など見どころを猛アピールしているそう。しかし、ルールが細かくなる中、卓球経験のない人にテクニックを伝えるのは難しく、さらにシステム変更で選手がボールを拾いにいく時間がなくなったため「解説できる尺が減っている」と苦言を!?
伊集院が、試合の生中継を見た上で、さらに深夜にリプレイ放送し「『相席食堂』スタイルで『ちょっと待てぃ!!』で」止めて話し足りなかったところ解説することを提案すると、平野も乗り気に。
解説だけでなく、選手としてもレジェンドだった五輪メダリストの平野。“鬼の平野”の異名で知られる通り、試合中の表情も個性的だった。審判から「相手に威嚇するのはダメ」と怒られたことがあるそうだが、平野としては「自分の弱いところを隠そう」としたところ険しい表情になったという。実は、メンタルが弱かったという平野は…
平野「メンタルが弱かったから、勝負に対する心構えを学ぼうと、『雀鬼』とも呼ばれた麻雀の桜井章一さんの元に行ったぐらいですうとから。気持ちひとつでお手紙を書いて、お電話をして、雀荘に行った」
佐久間「ちょっと漫画すぎる、漫画の主人公すぎる」
一同爆笑！
佐久間「何を教わったんですか」
平野「体の使い方なんかも教えてもらったり。雀荘で素振りして『平野さん、左手の使い方がうまく使えていない』って。卓球でいうフリーハンドですね、みたいな。そういう体の使い方から始まって、試合の流れのアドバイスを」
佐久間「それはたしかにメンタルですよね」
平野「相手との駆け引きみたいなところで、いろんなお話を」
伊集院「麻雀上手い人は流れの話するもんね。『いくところ、いかないところみたいなのが分かんないと勝てませんよ』って」
平野によると、卓球は選手同士の距離が近いため、相手の表情や仕草から「弱気になっているな」「ベンチのアドバイス欲しがっているのかな」と読み取り、駆け引きをしているという。
平野「視聴者目線としては打っているところをみなさん観られると思うんですが、打ってない時間も観てほしんですね。選手がどこを見てるとか、どんな表情をしてるとか」
伊集院「絶対『卓球相席食堂』やった方がいいよ」
平野「ぜひお願いします！その時は（水谷）隼ちゃんじゃなくて私呼んでくださいね」
一同爆笑！
この他、平野が娘に卓球をさせたくない話も。自分が指導しても「上手くいくイメージが湧かない」という理由とは？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
平野早矢香が引退を決めた理由、鬼の平野バラエティで覚醒!?など配信オリジナル動画も配信！