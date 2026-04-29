XG、英最大音楽フェス『Capital’s Summertime Ball』出演決定 日本人グループ初、ウェンブリー・スタジアムでパフォーマンスへ
7人組アーティストグループ・XGが、6月6日にロンドン・ウェンブリー・スタジアムで開催される、イギリス最大の音楽フェスティバル『Capital’s Summertime Ball 2026』に初出演することが発表された。
【写真】ハイレベルなパフォーマンスで魅了！XG、代々木第一体育館公演の模様
『Capital’s Summertime Ball』は、イギリスの人気ラジオ局のCapitalが主催し、毎年、多くの世界的ポップスターが集うイギリス恒例の大型音楽スタジアムフェスティバルで、約8万人の観客を動員する。昨年は、マライア・キャリー、ウィル・スミス、テイト・マクレー、リタ・オラ、ジェシー・Jらが出演。過去には、テイラー・スウィフト、アリアナ・グランデ、サブリナ・カーペンター、ジャスティン・ビーバー、エド・シーラン、ハリー・スタイルズ、ブルーノ・マーズ、マルーン5、デヴィッド・ゲッタ、ニーヨ、ジェニファー・ロペス、マイリー・サイラス、ファレル・ウィリアムス、ケイティ・ペリー、コールドプレイら世界で活躍するポップスターも出演するなど、世界が注目する一大音楽フェスティバル。
今年の『Capital’s Summertime Ball 2026』には、XGのほか、ナイル・ホーラン、カルヴィン・ハリス、ビービー・レクサ、ファットボーイ・スリム、マイルズ・スミス、レイ（RAYE）、ジェイソン・デルーロ、シエナ・スパイロ、ディセンバー・テン、ローラ・ヤング、ステファン・サンチェス 、ミーク、ロビン（ROBYN）、シークゥとそうそうたるアーティストがラインナップされている。
2009年から毎年開催されてきた同フェスティバルにおいて、日本人アーティストの出演は、今回のXGが初となる。また、「サッカーの聖地」と呼ばれる世界最大級の屋根付きスタジアム、ウェンブリー・スタジアムでパフォーマンスする日本人アーティストグループも今回のXGが史上初となる。
XGは、2022年のデビュー以降、約20の海外音楽フェスティバルに招待され出演しており、中でも、昨年出演したアメリカの世界最大級音楽フェス『Coachella Valley Music & Arts Festival 2025』では、日本人アーティストとして唯一の出演を果たした。最大規模の屋内ステージであるSaharaステージで、日本人初のトリとしてパフォーマンスし、Xの世界トレンド2位に加え、USの2位を含む11の国と地域でトレンドベスト5にランクインするなど、海外の多くのメディアで高い評価を受けた。
今年は、7月25日に、日本が誇る世界的音楽フェス『フジロック’26』に初出演、さらに、8月8日に米ロサンゼルスで開催される人気音楽フェス『HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival』にセカンドヘッドライナーとして出演することが決定している。
XGは現在、1月23日にリリースした1stフルアルバム『THE CORE - 核』を引っ提げた、自身2度目となるワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』を開催中。2月6日からスタートした日本公演は、横浜、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡、東京で8都市16公演に渡って開催され、今後は、アジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米と世界各地を巡る予定だ。
【写真】ハイレベルなパフォーマンスで魅了！XG、代々木第一体育館公演の模様
『Capital’s Summertime Ball』は、イギリスの人気ラジオ局のCapitalが主催し、毎年、多くの世界的ポップスターが集うイギリス恒例の大型音楽スタジアムフェスティバルで、約8万人の観客を動員する。昨年は、マライア・キャリー、ウィル・スミス、テイト・マクレー、リタ・オラ、ジェシー・Jらが出演。過去には、テイラー・スウィフト、アリアナ・グランデ、サブリナ・カーペンター、ジャスティン・ビーバー、エド・シーラン、ハリー・スタイルズ、ブルーノ・マーズ、マルーン5、デヴィッド・ゲッタ、ニーヨ、ジェニファー・ロペス、マイリー・サイラス、ファレル・ウィリアムス、ケイティ・ペリー、コールドプレイら世界で活躍するポップスターも出演するなど、世界が注目する一大音楽フェスティバル。
2009年から毎年開催されてきた同フェスティバルにおいて、日本人アーティストの出演は、今回のXGが初となる。また、「サッカーの聖地」と呼ばれる世界最大級の屋根付きスタジアム、ウェンブリー・スタジアムでパフォーマンスする日本人アーティストグループも今回のXGが史上初となる。
XGは、2022年のデビュー以降、約20の海外音楽フェスティバルに招待され出演しており、中でも、昨年出演したアメリカの世界最大級音楽フェス『Coachella Valley Music & Arts Festival 2025』では、日本人アーティストとして唯一の出演を果たした。最大規模の屋内ステージであるSaharaステージで、日本人初のトリとしてパフォーマンスし、Xの世界トレンド2位に加え、USの2位を含む11の国と地域でトレンドベスト5にランクインするなど、海外の多くのメディアで高い評価を受けた。
今年は、7月25日に、日本が誇る世界的音楽フェス『フジロック’26』に初出演、さらに、8月8日に米ロサンゼルスで開催される人気音楽フェス『HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival』にセカンドヘッドライナーとして出演することが決定している。
XGは現在、1月23日にリリースした1stフルアルバム『THE CORE - 核』を引っ提げた、自身2度目となるワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』を開催中。2月6日からスタートした日本公演は、横浜、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡、東京で8都市16公演に渡って開催され、今後は、アジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米と世界各地を巡る予定だ。